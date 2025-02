Ci fa molto piacere ritrovare i Veils dopo parecchi anni dall’ultima volta: la creatura di Finn Andrews, figlio di Barry, ex tastierista degli XTC, presenta il suo eccellente settimo LP, “Asphodels“, uscito da poche settimane per V2 Records e nostro recentissimo disco della settimana.

L’attesa per questo ritorno in Italia del gruppo neozelandese – con ben quattro date – è davvero tanta come dimostra lo splendido sold-out raggiunto proprio oggi pomeriggio: qui a Ravenna, tra Bronson e Hana-Bi, la band originaria di Auckland è già passata parecchie volte durante la sua carriera e l’accoglienza dei fan è ancora una volta molto calorosa.

Come dicevamo la sala del locale situato a Madonna Dell’Albero, nella prima periferia della meravigliosa città romagnola, è molto piena e alle dieci e cinque ecco Finn e compagni salire sul palco per la gioia dei numerosi fan presenti oggi.

Ovviamente la loro setlist, come è giusto che sia, è basata soprattutto sul lavoro più recente, ma ci sarà spazio anche per qualche assaggio da tutti gli altri sei album.

È proprio un brano da “Asphodels” ad aprire la serata: si tratta di “Mortal Wound” che inizia a portarci il primo tocco di gentile bellezza. Con Andrews al piano, come accadrà in numerose canzoni durante i prossimi ottanta minuti, supportato dal violino, le raffinate e pur dolorose melodie di questo brano entrano subito nel cuore dei fan romagnoli, anche grazie alla passione nei caldi e confortanti vocals di Finn: è, invece, un drumming più pesante a segnare i momenti più emotivamente intensi del pezzo.

Altrettanto toccante è, poco dopo, “The Ladder”, principale singolo da “Asphodels”: insieme a piano e violino, c’è spazio anche per la chitarra acustica in un perfetto momento di intensità emotiva.

“Swimming With The Crocodiles”, presa da “Total Depravity” (2016), perde la pur dolorosa luminosità ritrovata con il nuovo LP: mentre Finn passa alla chitarra, la sofferenza aumenta e l’atmosfera si fa più cupa e rumorosa con l’utilizzo anche di elementi elettronici.

L’adrenalina continua ad aumentare in “Here Come The Dead”, altro estratto dallo stesso lavoro, con sensazioni industrial, suoni oscuri e percussioni decise.

Dopo questo sì sentiva il bisogno di tornare a qualcosa di più tranquillo e pulito e per questo scopo “A Birthday Present”, da quel piccolo gioiello che è “Nux Vomica“, sembra perfetta, regalando al pubblico ravennate un momento folky delizioso e delicato e pieno di passione, nonostante un cuore come sempre malinconico.

Ritorniamo ancora al lavoro più recente ed è la title-track “Asphodels” a portarci ulteriori toccanti emozioni con la sua poetica bellezza, in cui la voce di Finn rimane al centro di tutto.

È poi il turno di “No Limit Of Stars” da “… And Out Of The Void Came Love” (2023): si passa su territori indie-rock più pesanti di quanto abbiamo sentito finora, dove la batteria e la chitarra rimangono in evidenza: la classe, però, non viene mai a mancare così come la passione e l’emotività.

È poi la vecchia “Jesus For The Jugular” a chiudere il set con toni indie-rock dai sapori bluesy più incisivi e cattivi, una strumentazione intensa, grida e tanta adrenalina.

Non può mancare ovviamente un ricco encore che vede dapprima Finn solo con la sua chitarra acustica per la bellissima ballata “Lavinia”, seguita dalla toccante “The Time That Left And Never Came Back”, altrettanto toccante, ma eseguita al piano.

Per “Axolotl”, invece, rientra anche il violinista: in mezzo all’oscurità e al rumore, non manca però un velo di romanticismo.

Un’ora e venti di concerto molto intensa sotto il piano emotivo in cui i Veils ci hanno presentato un disco molto elegante e sincero, lasciando il segno anche questa volta.