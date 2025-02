Il prossimo 28 marzo, via Cleopatra Records, i Ministry pubblicheranno un nuovo album.

Il disco, “The Squirrely Years Revisited“, conterrà dodici canzoni riregistrati risalenti al loro periodo synth-pop.

Tra i brani presenti nel nuovo lavoro ci saranno nuove versioni di “Everyday Is Halloween”, “Work for Love”, “I’m Not An Effigy” e “I’ll Do Anything For You”.

Il frontman Al Jourgensen spiega:

Poiché per decenni ho odiato i miei primi lavori, ho deciso di prenderne possesso e di farli bene.

L’ultimo disco dei Ministry, che vedrà Jourgensen riunirsi in studio con Paul Barker, arriverà invece nel corso del 2026.

“The Squirrely Years Revisited” Tracklist:

1. Work For Love

2. Here We Go

3. All Day

4. Everyday Is Halloween

5. Revenge

6. I’m Not An Effigy

7. I’m Falling

8. Same Old Madness

9. I’ll Do Anything For You

10. Just Like You [CD ONLY]

11. We Believe [CD ONLY]

12. Over The Shoulder [CD ONLY]