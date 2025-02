“Whispers in the Speech Machine” è il nuovo album dei The Laughing Chimes e segna l’ennesimo colpo magistrale messo a segno dalla Slumberland Records.

Quale via hanno scelto i ragazzi dell’ Ohio? Beh, l’immaginario sonoro jangle rimane e i R.E.M. sono sempre li pronti a dare la benedizione, ma è come se dopo 4 anni non fosse più il momento di mostrare solo le luci, no, ora tocca anche anche alle ombre, creando così dei chiaroscuri toccanti e malinconici, come se il classico jangle-pop spesso così solare fosse stato “infettato” da più scure e fredde infiltrazioni post-punk. Ecco quindi che anche parlare di Echo & The Bunnymen, Chameleons o Psychedelic Furs come nuovi riferimenti e tutt’altro che fuoriluogo. La band è stata brava a gestire il tutto, trovando l’equilibrio magistrale per gestire queste diverse pulsioni che, di primo acchito, potremmo definire contrastanti.

Ne nascono canzoni che grazie alle tastiere si fanno solenni (“A Promise To Keep” ad esempio), riverberate e dai toni cupi, mentre anche il jangle di “Country Eidolism” assume toni quasi autunnali, per non dire dolenti. Che poi tutto in tutto il disco siano presenti i riferimenti alle storie di fantasmi e ai racconti popolari di famigerate località dell’Ohio, beh, non può che avere la sua importanza nel potenziare questo aspetto che potremmo definire “più tenebroso” della band, senza che però non manchi mai un pizzico di romanticismo ad addolcire la pillola sonora, come nello shoegaze zuccheroso di “He Never Finished The Thought”.

In conclusione che dire? Scommessa vinta dai ragazzi di Athens che con consapevolezza e, se vogliamo, anche una buona dose di coraggio cambiano le loro carte musicali in tavola, arrivando a tratteggiare un secondo disco veramente accattivante.

Listen & Follow

The Laughing Chimes: Bandcamp