Credit: Vanessa Heins

Dopo tre anni dall’uscita di “The Unravelling Of PUPTheBand“, i PUP torneranno il prossimo 2 maggio, via Little Dipper / Rise Records, con il loro quinto LP, “Who Will Look After The Dogs?“.

“Who Will Look After The Dogs?”, un album martellante e catartico, è il loro full-length più immediato, senza fronzoli e duro. È stato realizzato a Los Angeles con il produttore John Congleton (St. Vincent, Angel Olsen, Spoon, Cloud Nothings) nell’arco di tre settimane ed è il culmine dell’ultimo decennio di tournée costante dei PUP e della loro chimica palpabile e viva. L’album evoca l’intensità fulminante del loro omonimo debutto (con la differenza che ora sono molto più bravi con i loro strumenti) e trova il nostro autoironico frontman Stefan Babcock al suo massimo di riflessione, vulnerabilità e prolificità.

Nel corso di 12 brani, Babcock scava nelle relazioni della sua vita – romantiche, con i suoi compagni di band e, più spietatamente, nel rapporto con se stesso. C’è molta crescita, ma anche molto caos imprevedibile negli arrangiamenti e una scrittura acerba. E se storicamente i PUP si scannano l’un l’altro durante la lavorazione dell’album, questa volta hanno abbandonato il loro noioso perfezionismo e hanno riscoperto la gioia di fare musica ad alto volume insieme. Questa volta si sono divertiti, lo giuriamo.

Dopo il recente singolo “Paranoid“, oggi è la volta di “Hallways”: accompagnata da un video diretto da Sterling Larose, “Hallways” è la prima canzone che il frontman ha scritto per il nuovo LP.

Stefan spiega:

A pochi giorni dall’annuncio del nostro ultimo album, intitolato per coincidenza “The Unraveling of PUPTHEBAND”, la mia vita è inaspettatamente implosa. Ho scritto il testo di “Hallways” mentre succedeva tutto questo. È stata una settimana fottutamente strana. Il titolo del nostro nuovo disco, “Who Will Look After The Dogs?”, è quello che ho scritto in cima alla pagina, la prima cosa scritta per questo album. Penso che sia devastante, ma in un modo che fa pensare a un’eccessiva drammaticità. Almeno nel contesto della frase che la precede. È questo che la rende divertente per noi. Quelle cose esagerate che tutti noi diciamo nei nostri momenti bui possono essere esilaranti una volta che ci si è calmati un po’. Non so se qualcun altro pensa che sia divertente, ma a volte bisogna ridere di se stessi. È l’unico modo per uscire dall’abisso. Fidatevi di me.

“Who Will Look After The Dogs” Tracklist:

1. No Hope

2. Olive Garden

3. Concrete

4. Get Dumber

5. Hunger For Death

6. Needed To Hear It

7. Paranoid

8. Falling Outta Love

9. Hallways

10. Cruel

11. Best Revenge

12. Shut Up