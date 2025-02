di Paolo Ferrari e Stefano Bartolotta

I fan della prima ora sanno bene che i Veils non hanno mai abbassato l’asticella, come abbiamo cercato di mostrare anche con la nostra recente Top 10 dedicata alla band. Nonostante i cambi di formazione, la band neozelandese ha sempre garantito un alto livello di qualità e un’intensità più unica che rara.

Il live al Legend, svoltosi la sera successiva rispetto a quello romano di cui abbiamo già dato conto su queste pagine, ne ha dato ulteriore conferma, e c’era da aspettarselo. Così come era prevedibile l’ampio spazio dato all’ultimo disco “Asphodels“, un titolo più associabile a un album solista del leader Finn Andrews che a un’opera collettiva. Ma se su disco il binomio piano-voce, alla lunga, può diventare ripetitivo, dal vivo le canzoni del nuovo album sembrano avere una marcia in più proprio grazie ai preziosi ricami della band. Da segnalare soprattutto la commovente “The Dream Of Life” e il bellissimo singolo “The Ladder”.

A scaldare il pubblico, però, è stata la seconda parte della scaletta, che ha ripercorso la carriera ultraventennale dei Nostri con sferzate elettriche degne del primo Nick Cave. Sotto il suo iconico cappello a tesa larga, Andrews sembra non essere mai invecchiato. Come la sera prima, è stato di poche parole tra una canzone e l’altra, ma in compenso ha sfoderato una voce rimasta di una bellezza cristallina. Ottima la doppietta composta da “Not Yet” (la nostra preferita) e “Here Come The Dead”. Superlativi, manco a dirlo, tutti gli altri brani tratti dal capolavoro “Nux Vomica”. A partire dalla title track, scelta, anche qui come a Roma, come chiusura del live, con il solito Henning Dietz impeccabile alla batteria.

E “Lavinia”? Certo, non è mancata, ma in una versione acustica, eseguita nemmeno per intero; il collega Alessandro Tartarino ha definito “meravigliosa” l’esecuzione durante la data romana, e non ne dubitiamo, ma qui a Milano l’impressione è stata quella di un contentino. Concordiamo, invece, sull’ottima riuscita di “The Tide That Left And Never Came Back” suonata al piano, modello ballata.