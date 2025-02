credit: press

Alla vigilia del loro primo tour in Inghilterra, i milanesi The Backlash, da anni ormai una delle band di culto della scena italogaze, regalano la loro interpretazione di “Anemone”, un classico della neo-psichedela dei Brian Jonestown Massacre.

Noi di IFB, che da sempre stimiamo i ragazzi, siamo molto felici di potervi proporre il video in anteprima. Il brano infatti uscirà ufficialmente il 14 febbario.



Perchè questo brano?



“Anemone è uno dei pochi pezzi non nostri che abbiamo deciso di portare nei live. Non abbiamo mai suonato cover, nemmeno agli inizi, ma con questa canzone è stato diverso. Fa parte del nostro DNA musicale: ognuno di noi la conosce a memoria, quasi scolpita nel subconscio, tanto che suonarla è venuto naturale, da sempre.

Quando l’abbiamo inserita in scaletta, non ci siamo preoccupati di stravolgerla, ma neanche di riproporla identica. Il groove tambureggiante, le ritmiche distorte e le linee di chitarra e basso sono venute fuori senza pensarci troppo, suonandola come se fosse un nostro brano. È una canzone che ci ha sempre ispirati, ed è diventata un momento fisso dei nostri live, anche per la connessione che crea con il pubblico. Ci piace chiedere: ‘Chi di voi conosce i The Brian Jonestown Massacre?’, perché ci dice molto su chi abbiamo davanti.”

E sicuramente saranno in molti ad alzare le mani in senso affermativo nell’imminente tour UK dei The Backlash!



Queste la date in programma, seguiteli sui loro social per avere aggiornamenti in tempo reale su quest’avventura.

Feb 20 Hull (UK) – The New Adelphi Club

Feb 21 Kingston-Upon-Thames (UK) – The Fighting Cocks / Tape It Shut

Feb 22 Bromsgrove (UK) – The Boat Shack

Feb 23 Leeds (UK) – Northern Guitars (afternoon show)

Listen & Follow

The Backlash: Facebook