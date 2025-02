A Ty Segall non piace proprio restarsene con le mani in mano. L’artista californiano, infatti, dopo svariati (eufemismo) progetti musicali, ha avuto il tempo di metter su una nuova band (con l’aiuto del cantante/chitarrista dei Color Green, Corey Madden). Sì, insomma, i “Freckle” altro non sono che l’ennesimo capriccio di un musicista fin troppo produttivo. E la qualità? Beh, l’album omonimo, pubblicato pochi giorni or sono, di certo non brilla per originalità e spirito creativo. In soldoni, si tratta di un disco che sa di già sentito e che si rifà – neanche troppo velatamente – alle (solite) melodie già sciorinate dal Nostro nei suoi lavori precedenti.

Credit: Denée Segall

Brani come “Silk” o la stessa “Taraval” nulla tolgono e nulla aggiungono alla proposta sonora di un artista che ha apposto la prolificità a tutti i costi (a discapito della qualità) al centro del proprio villaggio creativo. E’ più che probabile, infatti, che nel momento esatto in cui starete leggendo questa recensione, il caro vecchio Ty abbia già pubblicato un’opera successiva all’album in questione.

Certo, qualche linea di chitarra sarebbe anche interessante, come nel caso della (quasi funky) “I Don’t Know What I Need”, ma si tratta del classico specchietto per le allodole. Apprezzabile, sarebbe pure il lavoro svolto dietro la batteria da parte di Segall, come in una sorta di jam session piuttosto improvvisata. La telefonatissima “Heavy” e l’innocua “That’s All We Wrote” vanno a concludere un album che di certo non lascerà il segno nella storia della Musica.

Provando a tirare un po’ le somme, potremmo definire questo “Freckle” come un divertissement dell’autore tra un progetto e l’altro. Una sorta di scialbo garage-rock baciato dal sole della West-Coast con influenze folk e psichedeliche (vedasi il finalone un po’ eccessivo di “Who’s Sitting On The Moon”). Va da sé, naturalmente, che produrre progetti a cadenza continua, oltre che a spezzare la magia atavica dell’attesa (Probabilmente Oscar Wilde non sarebbe un fan di Ty Segall), contribuisce a far calare mestamente le quotazioni dell’artista americano.

In parole povere, ha regalato più emozioni la trade tra Luka Doncic e Anthony Davis.