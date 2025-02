credit: press

Dopo “What Is Real”, uscito lo scorso 31 gennaio, giusto in tempo per il 14 febbraio arriva “Always”, seconda anticipazione del nuovo album di Simmcat (Simona Catalani, artista visiva e musicista con base a Copenhagen), “I Heard She Lost You”.



“Always” è una canzone che non parla solo d’amore, ma che accompagna un viaggio interiore, una riflessione sulla vulnerabilità e il

senso di inadeguatezza che a volte sono capaci di far germogliare le relazioni più profonde.



Come spiega la stessa Simmcat, “Di fronte all’amore, spesso ci si sente sbagliati, non abbastanza giusti per essere scelti ed essere amati, fino a quando, a un certo punto, ci accorgiamo che, forse, parte tutto da noi, e siamo noi a doverci mettere in gioco. Questa

canzone per me è un simbolo di crescita e di cambiamento. Per questo motivo ho voluto realizzare il video che accompagna il singolo. L’abbiamo girato nei giorni in cui registravamo l’album a San Francisco. Per me era la prima volta in America, sono stata accolta da persone fantastiche e ho visto posti meravigliosi. In qualche modo, quel periodo per me ha significato una nuova partenza“.

L’album “I Heard She Lost You”, in arrivo il prossimo 7 marzo su We Were Never Being Boring, è stato registrato insieme a Samuele Palazzi (The Ian Fays). Sarà un album che parlerà di perdita e di cambi di prospettive, ma anche della forza catartica della musica.



