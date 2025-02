Nuovo album dopo l’omonimo debutto uscito tre anni fa per i Noisebreakers progetto dall’anima blues e hard rock che vede il multi strumentista Vince Pastano chitarrista, direttore musicale e arrangiatore di Vasco Rossi nuovamente affiancato alla voce di Tony Farina, con Vincenzo Matozza alla batteria e Davide Barani al basso in tredici brani che in parte rielaborano alcuni pezzi del progetto noise “Malacarna” che vedeva coinvolti proprio Farina e Pastano.

Credit: Press

“Nocturnal” che sarà disponibile in formato fisico ed esclusivamente ai prossimi concerti della band (QUI le date) è un viaggio ai confini della notte con i suoi personaggi, le ombre scure che si dilatano, le chitarre ovviamente protagoniste fin dall’intenso singolo “Darkest Night” tra vivide armonie vocali e riff infuocati. Non mancano melodie ammiccanti come quelle di “Love me no more” e “Red Pain Novel” che mette in scena l’eterna lotta tra il bene e il male con impeto teatrale.

Il rock anni settanta più grintoso che da sempre fa parte della formazione dei Noisebreakers torna in gran spolvero grazie a “Lou”, all’arrembante “The Gambling Witch”, a “There Ain’t No Love”, a “Black Hearted Woman” cover del brano omonimo della The Allman Brothers Band o “Lord Pray For Me” e “Pretty Mama” che mettono ancora una volta in mostra l’estrema perizia vocale di Farina e la maestria strumentale di Pastano che in quest’album si cimenta anche con mandolino, tastiere e basso.

Abilità ben evidenti nella title track, tre minuti interamente strumentali dove arpeggi acustici e tastiere s’incontrano con notevoli risultati. Il blues si contamina spesso nelle mani dei Noisebreakers, in “Dead Calm Sea (Reprise)” ad esempio o “The Porthole” con Tiziano Bianchi alla tromba, senza dimenticare i toni più classici e caldi di “On The Run”. Un secondo album maturo, riflessivo e sfrenato che piacerà sicuramente a chi vuole che il rock goda ancora di buona salute.