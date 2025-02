Sappiamo bene che i Black Midi, dallo scorso anno, sono fermi ai box. Ma i vari membri della band non si fermano: se il frontman Geordie Greep ha già pubblicato l’album di debutto “The New Sound“, ora tocca al bassista Cameron Picton con il nuovo progetto musicale chiamato My New Band Believe.

I My New Band Believe pubblicano la loro prima canzone, “Lecture 25″, con un video di Jack Shep.

L’intenzione iniziale era di pubblicare il demo così com’era. Tuttavia, all’ultimo minuto, è stata messa in piedi una band, la canzone è stata arrangiata, quindi registrata, mixata, masterizzata e realizzato un video, il tutto in un periodo di 8 giorni.

Cameron Picton dice: “