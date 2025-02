Attendevamo questo disco e non ci ha deluso. La formazione di Portland piazza un disco che potremmo definire sul confine tra dream-pop e shoegaze, certo, ma è come se nello stesso tempo riuscisse a mantenere anche una fortissima impronta intima e bedroom indie-pop, ed è impossibile non tenerne conto quando si prova a descrivere quello che stiamo ascoltando.

Slanci sonori quasi adolescenziali, ricchi di vigore, di voglia di abbracciare il mondo ma nello stesso tempo anche momenti più intimi, non timidi, tutt’altro, ma è come, a tratti, se quel vigore che prima si metteva in mostra ora fosse quasi da esibire con più ritrosia, prima di ritrovare la forza per farlo esplodere di nuovo. E proprio per questa sincerità d’animo, di suoni e per queste pulsioni forti e delicate che fanno capolino, che, beh, tutto è meraviglioso. Le canzoni traboccano di melodia, di intensa passione chitarristica, ma anche di rimandi twee che ci inteneriscono, grazie anche alla voce così suggestiva di Jeannette: il tutto si ritrova alla perfezione e si sublima nella canzone simbolo di questo disco, ovvero “The Frogs Sing For No Reason”, vero e proprio manifesto del sound della band. Da ascoltare a ripetizione.

La già conosciuta “Other People’s Lives” è il secondo gioiellino del disco, in cui jangle e distorsioni convivono magnificamente sotto lo stesso tetto uniti dal collante magnifico di una voce che ci fa perdere la testa. Come sa usare bene la ritmica questa band Dio solo lo sa, creando spazi gentili, spazi di attesa in previsione della prossima mossa trionfale, momenti anche in cui non c’è la chitarra ma sono essenziali per assaporare l’attimo dopo. E qui è tutto costruito alla perfezione, prima del tripudio sonico finale. Un po’ quello che accade in “Spiral”, tanto per trovare un bel seguito.

“Stardust” è più sussurrata, ma il finalone shoegaze ci rovescia letteralmente dalla sedia se lo ascoltiamo in cuffia, mentre “Ruski’s” ha il grave difetto di durare solo 2 minuti e 12 secondi, perché l’intreccio vocale sublime ci stava portando in paradiso, mentre sotto la band ci dava dentro come non mai con una batteria picchiatissima.

Ragazzi…dopo il disco dei Prism Shores qui c’è una nuova perla indie-rock meets shoegaze che ci farà impazzire. Provare per credere!

Listen & Follow

Little Oso: Bandcamp