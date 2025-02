Per noi appassionati di musica italiana, il nome di Alessandro Raina non sarà mai come tutti gli altri. Il musicista e songwriter di Voghera, infatti, nel quinquennio 2007 – 2012 ha composto, con gli Amor Fou, tre album che hanno lasciato un segno indelebile sulla stragrande maggioranza di chi li ha ascoltati. Come capita sempre quando i testi sono di altissima qualità, sono proprio questi che restano più impressi nell’immaginario collettivo, però anche l’alto livello melodico e la capacità di creare metriche sempre accattivanti e coinvolgenti non vanno messi in secondo piano. In ogni caso, stiamo parlando di un compositore che certamente merita di entrare nella discussione su quale sia il miglior autore di canzoni di questo secolo nel Bel Paese, un vero e proprio patrimonio artistico.

Poi, però, gli Amor Fou si sono sciolti, e Raina ha deciso di intraprendere un percorso nuovo: quello di autore per i nomi di maggior successo del mercato discografico mainstream. Dapprima, ha composto alcune canzoni da solo, e, in seguito, è entrato nel team di autori Universal. Negli ultimi dieci anni, quindi, quel nome che tanto ci ha emozionati lo troviamo spesso citato tra i credits di pezzi interpretati da gente come Michele Bravi, Tananai, Francesca Michielin, Annalisa, Massimo Pericolo e così via. Di solito, lo sappiamo, in casi come questi non si fa molto caso a chi le ha scritte, le canzoni, mentre, invece, i nomi degli autori sono sempre messi in primo piano in occasione del Festival di Sanremo, e anche qui il nome di Raina è apparso diverse volte.

È proprio quando il suo nome viene letto dal presentatore di turno e poi tocca ascoltare la canzone che sale il rammarico per come uno dei più grandi si sia abbassato a inserire il proprio nome all’interno di progetti artistici che poco hanno a che vedere con la qualità e lo spessore artistico. Se state leggendo questo articolo, è molto probabile che anche voi, dopo aver sentito quel nome pronunciato e aver dovuto sopportare il brano a cui esso è associato abbiate pensato con nostalgia alle grandi canzoni degli Amor Fou.

Però, visto che, al giorno d’oggi, si tende sempre di più a esporre concetti come se fossero la verità assoluta, senza che ci si impegni a suffragare la propria opinione con argomentazioni più stringenti, ho deciso di andare oltre questo sentire comune e di provare a dare a esso un supporto un po’ più articolato e convincente. Ho deciso, quindi, di prendere cinque canzoni con cui Raina ha partecipato a Sanremo e confrontarle con altrettanti brani degli Amor Fou trovando analogie nella tipologia di argomenti trattati e cercando di far capire che, una volta, questa trattazione era di qualità infinitamente superiore.

So bene che non necessariamente i passaggi che metterò in evidenza nelle canzoni di Sanremo li ha scritti Raina, visto che non è mai l’unico autore. Però è lui che ha scelto di far parte di questi team di scrittura e di associare il proprio nome agli output che sono scaturiti da questi lavori collettivi, per cui è giusto che se ne prenda le responsabilità, visto quello che ha saputo fare in passato e che, forse, sarebbe in grado di fare ancora oggi.

La caducità dei sentimenti

“Frida (mai mai mai)” (The Kolors) vs “Cos’è La Libertà”

“Il destino a volte è un attimo/Ci porta dove vuole/E ci rivela strade nuove“

“Ma una scia di pura gioventù/Che non ho meritato/Dove va? Dove cade?“

Come si può facilmente leggere, stiamo sempre parlando del fatto che, qualunque cosa stiamo vivendo e qualunque sensazione stiamo provando, non ci può mai essere certezza che durerà. Però, nel brano scritto per i Kolors, il concetto è espresso in modo totalmente piatto, frontale, senza un minimo di capacità evocativa. L’affermazione viene sbattuta lì senza grazia, come lo farebbe chiunque, mentre, al contrario, nel brano degli Amor Fou ci sono immagini che colpiscono la sensibilità di chi ascolta, c’è l’aspetto soggettivo e non solo quello oggettivo, c’è la suspance nel capire davvero questa scia dove va e dove cade, che è poi la modalità perfetta per preparare l’ascoltatore a uno dei ritornelli più incisivi di tutto il repertorio di Raina. Nella canzone dei Kolors, invece, non si affonda mai, si resta sul generico, su affermazioni sempre vaghe e non certo all’altezza di un contesto autoriale.

La passione come antidoto temporaneo e illusorio ai problemi

“Chiamami Per Nome” (Fedez e Francesca Michielin) vs “I 400 Colpi”

“Certi inizi non si meritano nemmeno una fine/Ma la tua bocca mi convince/Un bacio alla volta/Come sassi contro le vetrine“

“Ti darò ogni singolo motivo/Di dire che non c’è/Un momento più perfetto/Di quello in cui violiamo i nostri corpi vergini“

La sola analisi letterale dei passaggi scelti fa subito capire l’enorme differenza di qualità letteraria. Le parole cantate da Fedez nel brano in coppia con Michielin sono forzate e sconclusionate, soprattutto perché, per poter fare la rima fine/vetrine si mette in campo una rappresentazione poco sensata. Ovviamente, infatti, se tiro anche un solo sasso contro una vetrina, questa si romperà subito e quindi che senso ha dire un bacio alla volta paragonandolo a un qualcosa che di volta ne ha una sola? Tutt’altra altezza si raggiunge nel brano degli Amor Fou, con la perfetta compenetrazione tra l’idea di purezza e quella di brivido dato dal passare un confine messo lì solo dalle convenzioni sociali. Allargandosi alle canzoni nel complesso, quella sanremese ha un andamento stereotipato, uguale a quello di centinaia di altre canzoni che passano per radio, che hanno tutte lo stesso sviluppo e persino lo stesso numero di sillabe per verso in determinati momenti, mentre quella degli Amor Fou è travolgente col suo groove irresistibile, i perfetti cambi di ritmo e la personalità strabordante.

La ricerca dell’isolamento con la persona amata per trovare una stabilità

“Sesso Occasionale” (Tananai) vs “Il Periodo Ipotetico”

“E la testa in alto mare/Troviamoci una casa e non finiamoci più/Nel sesso occasionale“

“Se ci fosse un giorno da santificare sul tuo viso/Sulla delusione che ti ho consegnato/Se ci fosse un porto verso cui virare/Lo prenoterei nei pochi giorni liberi“

Ci troviamo nuovamente e mettere a confronto una modalità espressiva che fa venire in mente uno di quei messaggi contenuti negli screenshot inventati che girano per la Rete e propongono storie a mero scopo di intrattenimento con un’altra molto più raffinata, con la capacità di includere in poche parole tutte le possibili sfumature insite nell’argomento che si è scelto di trattare. Il concetto espresso è lo stesso, solo che il brano di Tananai manca completamente sia di eleganza che di profondità ed è dozzinale in tutto, anche nell’aspetto sonoro e in quello melodico, una canzone che ha proprio come cifra stilistica una voluta approssimazione che punta a strappare un sorrisetto all’ascoltatore senza un minimo di impegno, mentre la canzone degli Amor Fou è profonda e toccante da ogni punto di vista la si voglia esaminare.

Le suggestioni della musica che amiamo come metafora delle problematiche della vita

“Tango” (Tananai) vs “Gli Zombie Nel Video Di Thriller”

“Eravamo da me, abbiamo messo i Police/Era bello finché ha bussato la police“

“Mi guarderanno ballare da solo e mi diranno/Sembri uno zombie nel video di Thriller“

Non credo di dovermi soffermare sul confronto tra i due passaggi delle canzoni in quanto tali, visto che dovremmo essere tutti d’accordo sul fatto che quello cantato da Tananai è uno dei più trash degli ultimi anni di musica italiana. Passo direttamente al confronto complessivo tra le canzoni e noto che entrambe si basano su una serie di immagini il cui insieme dovrebbe dare determinate suggestioni all’ascoltatore, però il brano sanremese manca di coesione e si riduce a un elenco sterile e di nessuna efficacia, mentre è decisamente riuscito il collage nella canzone degli Amor Fou, con un insieme armonico e di impatto. Anche focalizzandosi sull’interazione tra suono e parole, la canzone di Tananai rimane a metà di un immaginario guado tra intensità e facilità d’ascolto ed è l’emblema del vorrei ma non posso, mentre nel brano degli Amor Fou anche la parte musicale dà il proprio contributo ai pregi complessivi menzionati poco sopra.

La reazione ai contenuti scritti che arrivano dall’esterno in analogia agli eventi della sfera personale

“Fango In Paradiso” (Francesca Michielin) vs “I Volantini Di Scientology”

“Non mi aspetto niente di sensato/Come quei cartelli gialli per terra con su scritto/Attenzione! Il pavimento è bagnato“

“Ma noi che siamo più normali/Anche quest’anno diremo no/Ai volantini di Scientology/Che regalano in via Torino“

Anche quest’anno abbiamo sentito pronunciare il nome di Alessandro Raina durante Sanremo, e anche quest’anno ci siamo trovati di fronte a una canzone ordinaria, senza spunti di interesse e che, come per il precedente connubio con Michielin, punta soprattutto a rispettare tutti gli standard imposti dal sistema in questi ultimi anni a livello di andamento del brano e di metrica. Il passaggio citato, in particolare, è privo di un qualsivoglia intenso artistico, ma vuole chiaramente ricordare una situazione nella quale ci siamo trovati tutti piuttosto spesso, al solo scopo di cercare l’immedesimazione solo grazie al ricordo, una cosa del tipo “ma sta parlando di me” senza che poi venga in mente che sta parlando di tutti e lo sta facendo, furbescamente, apposta. Al contrario, nella canzone degli Amor Fou si parla solo di una situazione conosciuta solamente dai milanesi, ma lo si fa con una sincerità e un’efficacia che non sono nemmeno paragonabili, per non parlare della personalità del brano a livello di suoni, metrica, sviluppo compositivo e andamento ritmico.