John Lydon (alias Johnny Rotten) ammette di essere “incazzato” per il fatto che i suoi ex compagni di band dei Sex Pistols vadano in tour con il cantante Frank Carter, equiparando le esibizioni al “karaoke“.

I Sex Pistols Featuring Frank Carter hanno iniziato a esibirsi nell’agosto dello scorso anno (sono passati anche dall’Italia), eseguendo l’unico album in studio della band, “Never Mind the Bollocks”, nella sua interezza.

Carter insieme ai membri originali dei Sex Pistols Steve Jones, Glen Matlock e Paul Cook ha in programma una serie di spettacoli anche nel 2025, con date in Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito

In un articolo pubblicato su The I Paper, Lydon ha commentato la cosa: “Quando ho sentito che i Sex Pistols sarebbero andati in tour quest’anno senza di me, mi ha fatto incazzare. Mi ha infastidito. Stanno assolutamente uccidendo tutto quello che di buono c’era nei Pistols, eliminando il punto e lo scopo di tutto’. Non dico queste parole con leggerezza. Stanno cercando di banalizzare l’intero spettacolo per farla franca con il karaoke, ma a lungo termine credo che si vedrà chi ha valore e chi no. Non ho mai venduto la mia anima per guadagnare un dollaro. È il cattolico che è in me – quel senso di colpa in cui non voglio inciampare“.

In un’altra recente intervista con Classic Album Review (ripresa da Blabbermouth), Lydon aveva dichiarato: “Ho scritto io quelle cazzo di canzoni, no? Ho dato loro l’immagine. Ero il frontman. Io sono la voce, quello che ha fatto cantare il mondo intero. E ora te ne vai, come hanno fatto l’anno prima con Billy Idol. È solo karaoke, in realtà“.

Lydon, quando cita Billy Idol, si riferisce ovviamente ai Generation Sex, il supergruppo che comprendeva Billy Idol e il suo compagno di band dei Generation X Tony James insieme a Jones e Cook dei Sex Pistols.

Ricordiamo che Lydon sarà impegnato a guidare l’altra sua band, i Public Image Ltd., in un lungo tour nel Regno Unito e in Europa e ci saranno anche date italiane in luglio:

19/07/2025 – Cinzella Festival, Cave di Fantiano – Grottaglie (TA)

20/07/2025 – BONSAI, Parco Caserme Rosse – Bologna

21/07/2025 – Mojotic Festival, Arena del Mare – Genova

