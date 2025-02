“Cowards” è il disco più coeso e coinvolgente della band inglese, che tra paesaggi sospesi e schizofrenie alienanti si fa trovare nella miglior forma possibile.

Credit: Harrison Fishman

Che “Cowards” sia un disco che racconta storie cupe lo si capisce sin dal titolo e dai singoli scelti: “Crispy Skin” nasce dalla lettura del batterista e cantante Ollie Judge del romanzo “Tender Is The Flesh” di Agustina Bazterrica, in cui l’umanità di un mondo distopico vive ormai di cannibalismo; “Building 650″, ambientata tra i quartieri al neon di Tokyo, in cui il narratore va per quartieri notturni con “Frank”, un assassino. Sono trattati anche temi come lo sfruttamento e l’abuso nel mondo dell’arte (“Showtime!”, che fa riferimento ad Andy Warhol e che lo ritrae in vesti più spiacevoli di quelle che la memoria ci suggerisce), la paura di guardare il proprio passato e riconoscersi senza più una vera identità (“Fieldworks II”), o anche la Sindrome di Stoccolma descritta nella titletrack:

“It’s always raining in the castle, but never outside You switch it on, you switch it off all the time Why do I dress when there’s no one else to see? Polythene bags, they litter the streets”

“Cowards” è un disco che racconta le persone più che il mondo. Ed è qui che l’album fa un salto qualitativo che lo rende forse il migliore della band finora, perché le idee, il sound e la bellezza del prodotto finale sono incredibilmente centrate. È un progetto da godersi tutto dall’inizio alla fine senza interruzioni, e sorprenderà come la composizione di “Building 650″ sia tanto bella che regolare (sempre rimanendo dentro l’irregolarità del mondo squidiano ), come in “Blood on the Boulders” ci sia un inizio tanto cupo che si trasforma in un kraut rock e poi ancora in un caos epico che alla fine riscende magnificamente nella lenta outro, come gli archi siano perfetti in una traccia coinvolgente come “Fieldworks II”, con quel bellissima chitarra all’inizio e alla fine. Riuscitissimo è anche l’intermezzo fuori di testa di “Showtime!”: archi, synth, drum machine, timpani che si intersecano in un momento che per la strana dilatazione del brano e per l’originalità ricorda un quadro di Dalì. La title track, la prima scritta dal gruppo per l’album, ricorda all’inizio l’Islanda dei Sigur Ros, con distorsioni di sottofondo e una struttura tanto scherna quanto efficace, per poi fiorire in una seconda parte più calda e ottimistica fatta di fiati che come un coro accompagnano la voce di Judge, mentre l’outro più sostenuta continua sulla riga della sezione centrale. Gli 8 minuti finali di “Well Met (Fingers Through The Fence)” scorrono senza problema. Qui un’apocalisse ambientale la fa da protagonista, tra il cambiamento climatico e la guerra nucleare.

“Cowards” è un disco che oltre ad avere una band dietro in stato di grazia si è adoperato per avere anche un team che lo dirigesse in modo impeccabile: Marta Salogni (veramente infermabile), Grace Banks, Dan Carey, John McEntire (al mixaggio). È un album nato da idee provate durante le jam della band, che senza la precisa volontà di fare un nuovo disco si sono ritrovati tra le mani un ottimo materiale da cui poi partire. Insomma è nato naturalmente, senza schemi né calcoli, ed è cresciuto fino a diventare, per usare le parole di Ollie Judge, “ forse l’album più organico che abbiamo fatto finora”.