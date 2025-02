Esce il 21 marzo “Red Light Disco – Dancefloor seductions from Italian sexploitation cinema” (CAM Sugar/UMe), l’inedita raccolta di colonne sonora curata da Eli Roth che include una selezione di brani tratti dal vasto archivio di CAM Sugar. Eli Roth, acclamato autore americano, attore, amante e profondo conoscitore del cinema italiano, ha racchiuso in una compilation 20 tracce tratte da film italiani softcore e commedie sexy, realizzati tra il 1969 e il 1981, che esplorano diversi sound, dalla kinky disco e funk alla seducente bossa nova. La raccolta include alcune delle sue canzoni preferite del periodo d’oro della commedia sexy, molte delle quali mai pubblicate al di fuori dei film, che trasporteranno l’ascoltatore nella personale discoteca a luci rosse di Eli.

“Quando sono diventato appassionato di musica di questo genere di film italiani degli anni ’70, questi brani erano impossibili da trovare al di fuori dei film, li estraevo dai DVD per poterli ascoltare, spesso con i dialoghi, perché non riuscivo a trovarli da nessun’altra parte – scrive Roth – Quando CAM Sugar mi ha chiesto di curare questa raccolta, non è stata solo un’emozione per me in quanto appassionato di cinema, ma anche un sogno come regista, perché mi hanno dato accesso ad un archivio con migliaia e migliaia di tracce inedite. Canzoni che non si sentivano più dall’uscita dei film, tutte impeccabili, come se fossero state registrate oggi. Volevo organizzare una festa, una festa italiana anni ’70 molto cool e molto groovy, come se fossimo tutti all’interno di una scena di uno di questi film. C’erano così tante canzoni tra cui scegliere che siamo finiti con un doppio album, e queste sono solo le selezioni finali.”

All’interno di “Red Light Disco”, Eli Roth ha incluso alcuni dei brani di importanti compositori tra cui Stelvio Cipriani, Bruno Nicolai, Riz Ortolani, Franco Campanino, Gianni Ferrio, Nico Fidenco, coinvolgendo anche l’attrice Gloria Guida. La compilation include 9 tracce inedite e 4 tracce mai pubblicate in formato vinile.

“Red Light Disco” sarà disponibile in diversi formati: in digitale, CD, 2LP e una speciale edizione deluxe, disponibili da oggi in pre-order qui. I formati 2LP e CD contengono un esclusivo libretto con all’interno materiale d’archivio inedito proveniente dall’archivio di CAM Sugar, oltre ad interviste con l’icona del cinema softcore Edwige Fenech e il compositore Franco Campanino.

Il booklet dell’album – Eli Roth’s Guide To Italian Red Light Cinema – scritto da Roth stesso, contiene quindi l’intervista all’icona del cinema softcore Edwige Fenech e la figlia e la nipote di Bombolo, uno degli attori italiani più famosi di quest’epoca. Il booklet, studiato nei minimi dettagli, include anche le interviste del compositore Franco Campanino, manifesti d’epoca di molti dei film Red Light, recensioni stampa vintage e altri ephemera tratti dagli enormi archivi di CAM Sugar.

L’edizione deluxe sarà accompagnata invece da un esclusivo artwork stampato su una speciale carta specchiata, un 45 giri in edizione limitata con due brani: l’inedito “Avere vent’anni” di Silvano Spadaccino e il brano “Doppio sesso incrociato” di Alfonso Santisteban mai pubblicato su vinile. All’interno sarà presente anche un set di cartoline con fotografie inedite scattate sui set di alcuni film della commedia sexy italiana e un poster speciale.

Eli Roth’s Red Light Disco: Dancefloor Seduction From Italian Sexploitation Cinema

2 LP Deluxe Tracklist:

LATO A

A1. Sparklin’ Conversation – Alfonso Zenga, Paolo Gatti — from O.S.T. SENSI CALDI (1980)

A2. La musica è – Gianni Ferrio — from O.S.T. L’INFERMIERA DI NOTTE (1979)

A3. Una vergine in familia – Carlo Savina — from O.S.T. UNA VERGINE IN FAMIGLIA (1975) *

A4. Avere vent’anni – Disco – Franco Campanino — from O.S.T. AVERE VENT’ANNI (1978) **

A5. Quando vuoi con chi vuoi – Gianni Ferrio — from O.S.T. LA LICEALE SEDUCE I PROFESSORI (1979) **

LATO B

B1 Amori stellari – Giochi erotici nella terza Galassia (Titoli) – Don Powell — from O.S.T. AMORI STELLARI – GIOCHI EROTICI NELLA TERZA GALASSIA (1981) *

B2. I’m Number One – Nico Fidenco — from O.S.T. EROS PERVERSION (1979) **

B3. Sexy Night – Nico Fidenco — from O.S.T. PORNO HOLOCAUST (1981)

B4. Taxi Girl (Ritmico Disco) – Pulsar Music Ltd. — from O.S.T. TAXI GIRL (1977) *

B5. Nude Odeon (Ritmico Funk) – Vasil Kojucharov — from O.S.T. NUDE ODEON (1979) *

LATO C

C1. L’erotomane (Beat) – Riz Ortolani — from O.S.T. L’EROTOMANE (1980)

C2. What Can I Do – Stelvio Cipriani — from O.S.T. LA SUPPLENTE VA IN CITTÀ (1979) **

C3. Servizio fotográfico – Bruno Nicolai — from O.S.T. LA DAMA ROSSA UCCIDE SETTE VOLTE (1972)

C4. Do It With The Pamango – Franco Campanino — from O.S.T. UNA MOGLIE, DUE AMICI, QUATTRO AMANTI (1980) *

C5. La settimana bianca – Gianni Ferrio — from O.S.T. LA SETTIMANA BIANCA (1980)

LATO D

D1. Studio X – Giuseppe De Luca — from O.S.T. L’ALTRA FACCIA DEL PECCATO (1969)

D2. Studio Z – Giuseppe De Luca — from O.S.T. L’ALTRA FACCIA DEL PECCATO (1969) *

D3. I’m So Young – Versione coro – Giacomo Dell’Orso — from O.S.T. L’INFERMIERA DI MIO PADRE (1981) *

D4. Runnin’ Around – Daniele Patucchi — from O.S.T. BIONDA FRAGOLA (1980) *

D5. Il sesso del diavolo – Finale – Stelvio Cipriani — from O.S.T. IL SESSO DEL DIAVOLO (1971)

BONUS 45 RPM – 7 INCHES

A. Avere vent’anni – Franco Campanino — from O.S.T. AVERE VENT’ANNI (1978) **

B. Doppio sesso incrociato (Disco Sexy) – Alfonso Santisteban — from O.S.T. DOPPIO SESSO INCROCIATO (1980) *