Dolcezza e malinconia. Arrangiamenti sontuosi. E la voce melliflua di Melissa Mary Ahern che disegna orizzonti sonori maledettamente interessanti. Già, perché “Kerosene”, l’album d’esordio dell’artista di Brooklyn, riesce a stupire chi ascolta anche e soprattutto per il suo immaginario evocativo, che sa di tramonti insperati e di petricore invernale. Poesia urbana.

Credit: Bandcamp

Per ciò che concerne la sfera musicale, si tratta di un indie-pop solidissimo e travolgente, che svetta oltremodo proprio per la sua semplicità intrinseca. Brani come la splendida “One Way Life” o la stessa “The Truth”, ci consegnano un’artista che sa decisamente il fatto suo in quanto a melodie appiccicose e a tracce che lasciano il segno. “Kerosene”, infatti, è un disco che racconta delle piccole storie quotidiane fatte di sana routine e di vuoti difficili da colmare. La perdita delle persone care (del fratello morto per un cancro, nel caso di Melissa) rappresenta il file rouge di un disco che si lascia ascoltare con estrema piacevolezza e che si muove attraverso delle coordinate che, talvolta, vanno a trasformarsi in una sorta di geniale folk-pop.

Come nel caso dell’elegante title-track. Ovvero, uno dei brani più incisivi del lotto. E poi, ancora, la spensieratezza old-school dell’iniziale “Happy”, la scia luminosa di “One Way Life”, il candore cinematograficamente ipnotico di “Your Mind”. Ha talento, Melissa Mary Ahern. Altroché. E lo si intuisce ancor di più quando la patina glamour lascia il posto alla sofisticatezza autorale di “Time Machine” (forse il vero e proprio highlight di “Kerosene”). Tra le note sontuose di “Strawberries And Wine”, infine, è possibile rintracciare gli echi iconici della Lana Del Rey prima maniera (e scusate se è poco). “Oh Well” va a concludere in maniera più che dignitosa un lavoro che potremmo definire – senza timore di smentita – come un piccolo gioiellino indie-pop cantautorale.

Provando a trarre una sorta di bilancio, infatti, la brillantezza di “Kerosene” sta proprio nel suo essere accessibile e regale, luminoso e cupo, come in un ossimoro perenne fatto di arte metropolitana e di inevitabili contraddizioni giornaliere. In parole povere, Melissa Mary Ahern ha realizzato un’opera che luccica oltre la polvere degli inevitabili (nonché fisiologici) errorini da debut album, che non vanno di certo a scalfire l’autorevolezza di un disco che – probabilmente – collocherà al centro della scena alternativa internazionale una musicista con i controfiocchi.

Anche agli albori di un nuovo anno, il Regno delle Sette Note sa regalare delle gradite sorprese.