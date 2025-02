La premiata ditta composta da Dean Garcia e Rose Berlin torna con il progetto dream-pop SPC ECO e, ancora una volta, quello che ci arriva è quell’eco spaziale che si è, da sempre, evocato nel nome stesso della band.

Tanti dischi, tanti EP, una marea di uscite per questa band che non accenna certo a fermarsi. Il duo ha quel tocco magico per cui a tratti sembra voler concentrarsi maggiormente su qualcosa di più delicato e morbido (“Nobody Knows” stavolta è incanto allo stato puro), mentre in altri momenti ecco che il suono di fa più carico, più forte (prendiamo “The Last Night”), sempre con una componente ripetitiva e ossessiva e il mondo intorno a noi è più ombroso, minaccioso. A tratti sembra quasi di essere in zona Massive Attack.

Ritmi bassi, cadenzati, synth e chitarre che si dilatano, mentre la voce di Rose è realmente ipnotca e avvolgente. Come si fa a non restare letteralmente catturati da un brano come “Burning Skies”, ad esempio? La band riesce sempre a trovare la melodia giusta che merge in ogni contesto, non manca mai ed è davvero un giro sonoro che rimane inevitabilmente in testa (“il ritornello di “Clap You Hands” che salta fuori quasi dal nulla e ti fa gridare di gioia per la sua dolcezza).

C’è sempre quella componente spaziale e visionaria, che trova vita e spinga la band a dilatare i brani, che aumentano nel minutaggio ma devo essere sincero non ci spingono mai alla noia. “Tested” tocca i sette minuti, ma è da vivere più che da ascoltare, realmente.

Nota di assoluto merito va alla title track, che mi emoziona tantissimo con una linea melodica cristallina che viene creata da una chitarra liquida e dream-pop che si avvolge alla classica batteria cadenzata e a un suono di synth zuccheroso, su cui Rose va letteralmente a nozze. Canzone superba.

Listen & Follow

SPC ECHO: Bandcamp