Quindicesimo album in studio per i gallesi Manic Street Preachers, oramai veri e propri veterani dell’universo indie-rock internazionale. I Manics ritornano con un’opera, “Critical Thinking”, forse non così atavicamente esistenziale come quelle precedenti, ma non per questo meno evocativa. Sì, insomma, è inutile girarci intorno: nelle dodici tracce che vanno a comporre il disco in questione, pur accantonando le galassie emotive di “The Ultra Vivid Lament” (del 2021), i Nostri provano a concentrarsi soprattutto sui piccoli emisferi del vivere quotidiano.

Va da sé, naturalmente, che la penna del bassista e paroliere Nicky Wire continui a risultare maledettamente graffiante, anche e soprattutto quando si tratta di “dipingere” metafore spiazzanti tra una nota e l’altra (come avviene, del resto, nella splendida title-track che dà pure il via alle danze). In soldoni, c’è vita oltre “Motorcycle Emptiness”, sebbene a qualcuno piaccia raccontare ancora il contrario (diamine, sono trascorsi trentatrè anni!). “Brushstrokes Of Reunion”, per esempio, scorre via come un lampo, regalandoci una band decisamente al suo meglio (e sempre sul pezzo). Tutto merito di un elegante refrain e di una ricerca melodica che qui tocca una delle vette più alte dell’album. “Decline & Fall”, invece, si apre in un ritornello armonicamente perfetto, che mette in risalto l’estrema versatilità del gruppo originario di Blackwood.

A tutto il resto ci pensa la voce inconfondibile del sempre iconico James Dean Bradfield. E se “Hiding In Plain Sight” rappresenta una sorta di piccolo (ma incisivo) pugno nello stomaco, “Dear Stephen” è ispirato a una cartolina inviata dal caro vecchio Morrissey al sunnominato Wire (quando quest’ultimo era solo un adolescente che sognava di diventare un musicista di successo)su richiesta della madre, dopo che il (futuro) bassista dei Manics era troppo malato per assistere a un concerto degli Smiths (Ah, gli anni Ottanta!). Detto questo, il basso pulsante di “Out Of Time Revival” ci fa capire che esistono ancora dei musicisti veri in giro per il mondo e che il Regno Delle Sette Note ha ben poco da spartire (per fortuna) con le baracconate sanremesi.

La lucentezza oscura di “Late Day Peaks” ci accompagna così verso il (gran) finale di un disco che si conclude – in maniera oltremodo regale – sulle note di “OneManMilitia”. Sono in grande spolvero i Manic Street Preachers. Poco da aggiungere. Se non che la band gallese continua a macinare buona musica. Vi pare poco?