Gran disco. Lo dichiaro già da subito. Sam Fender è un songwriter che non si merita solo un’etichetta “pop”. Un lavoro accurato, ben fatto, suoni studiati e non banali, ricco di richiami realistici di vita vissuta, la sua vita e quella dei suoi amici, parenti, conoscenti e concittadini con un occhio rivolto sempre alla working class inglese che up to the north ha sempre lavorato duramente e portato a casa fatica, lividi e gloria.

“My old man worked on the rail yard /Getting his trade on the electrical board/ It got privatised, the work degraded” ci ricorda Sam Fender di quanto fosse difficile la vita dei lavoratori manufatturieri negli anni ’70/’80 in Inghilterra per scelte politiche passate alla Storia. Oltreoceano il suo mentore, Bruce Springsteen, ha sempre reso onore ai blue collar di provincia e delle realtà più remote della sua America e anche qui ci ritroviamo in storie tra passato e presente che si intrecciano come il vimini delle ceste sotto i letti.

credit: Jack Whitefield

Il primo singolo estratto che dà il titolo all’album l’ho trovato simile – in ambito musicale e non lirico – a “Seventeen going Under” che anticipava l’uscita nel 2021 dell’omonimo disco ed ho pensato che questo suo modus operandi fosse fin troppo ripetitivo e ho storto subito il naso. Struttura identica con una triade di accordi che fanno da ponte uno per l’altro con l’entrata di un altro accordo dopo qualche giro che apre la melodia. Stessa metrica e persino il sax suona quasi nello stesso minuto nelle due tracce ed è inserito intorno ai tre minuti. No man, non fare questo, puoi fare meglio ho subito pensato. E così la clickbait track apre le porte per entrare in un altro scenario.

“Nostalgia’s lie” è la seconda traccia del disco che Sam Fender aveva deciso di presentare lo scorso agosto durante un concerto a Plymouth. Un po’ Travis un po’ Rem radiofonici è una traccia che detta le linee guida dell’intero disco: chitarre e melodia, elettronica che aggiunge e che non riempie tanto per, liriche profonde da cantautore attento alla realtà personale e collettiva, sonorità intime, ma anche da arena. Sam Fender è capace di scrivere le fragilità e le occasioni e le sfide che ci accomunano e la maturità conquistata dal trentunenne di North Shields è il frutto di una sua continua ricerca di domande e risposte che lo hanno portato fuori dalla sua realtà e che lo hanno catapultato altrove, ma con i piedi e la testa ben saldi lì dove è cresciuto, la cantina della sua anima dove custodisce ricordi, sensazioni e che tuttora parla alla sua sensibilità.

“Wild long lie” ne è l’esempio, in cui racconta quanto sia diffuso il consumo di droga nei due mondi che lui stesso vive, dove le personalità e gli atteggiamenti delle persone si amplificano fino a diventare surreali, strambi ed inverosimili. “Ognuno scalpita per aspettare il proprio turno e raccontare cruenti aneddoti pieni di bugie” – “Everybody’s dying for their turn to pull out anecdotes fraught with bloody lies” – canta Sam Fender, in bilico in un luogo insieme fisico ed etereo che ama ed odia allo stesso tempo. L’immaginario frenetico viene accompagnato invece da un ritmo rilassato, leggero, sincopato che descrive il dualismo, almeno per lo scrivente, delle situazioni che viviamo.

In “Chin up” c’è il Britpop di Manchester, il ritmo coinvolgente e moderno di “Arm’s lenght” è un omaggio a Springsteen e all’E-Street band a cui il giovane Sam Fender ha aperto le due date italiane di Ferrara e Roma nel 2023; “Little bit closer” è una ballata piacevole che racchiude l’essenza folk del disco che trova una marcia in più nel rock di “Rein me” e “Something Heavy”; in “TV dinner” continuano le atmosfere elettroniche, dreamy, quasi a ricordare i Porthished con una leggero richiamo al krautrock più lineare. “Remember my name”, traccia che chiude l’album, è un brano emotivo in cui descrive l’amore del nonno nei confronti della nonna affetta da demenza, il quale quando l’andava a trovare le raccontava storie per cercare di farle ricordare la bellezza delle emozioni tramite i ricordi e le storie vissute – “I’ll tell you story and kiss your face“.

Nella musica non si vince da soli, la forza del gruppo e delle idee rendono un concetto, un prodotto (inteso come somma di più cose) un’idea ancora più grande solo se condivisa ed in cui tutti hanno dato lo stesso identico contributo in percentuale a seconda del ruolo che ricoprivano. Ed è qui che il lavoro dei due produttori prende forma e conferma l’autenticità del lavoro dell’artista, elevandone il valore. Adam Granduciel voce e chitarra dei The War on Drugs, il cui sound è più volte riconoscibile lungo le frequenze del disco, e Markus Dravs che ha lavorato per molto tempo con gli Arcade Fire, Brian Eno, Florence + The Machine, Coldplay, hanno strutturato il disco come se i brani percorressero le stesse strade di velocità e viaggiassero all’unisono senza che nessun elemento egoisticamente o prepotentemente sovrastasse l’altro. Un equilibrio senza competizione come fosse il giro dei saluti in un autodromo tra automobili che accelerano e rallentano per riformare l’unione che per un attimo il tempo e la velocità avevano diviso.

Il pezzo che mi ha confermato questa sensazione è “Crumbling Empire”, a mio avviso il brano più bello ed emozionante del disco, con la chiusura che sfuma e con la chitarra che si allontana e che disegna un’immagine continua di un elemento che vediamo allontanarsi fino all’orizzonte e che poi perdiamo di vista e non sappiamo quale direzione prenderà. Ed è lo stesso Sam Fender che ci suggerisce quanto tutto può cambiare nel percorso che decidiamo di intraprendere: l’umiltà e la schiettezza si racchiudono nel ritornello in cui Sam Fender mostra la sua intelligenza: “I don’t wear the shoes I used to walk in/ But I can’t help thinking where they’d take me” – non indosso più le stesse scarpe con cui ero solito camminare, ma non posso smettere di pensare fin dove le stesse mi hanno portato. Keep on going Sam!