Mancano tre mesi al MI AMI 2025, l’evento che inaugura la stagione dei festival musicali estivi. Si arricchisce di nuovi nomi la line-up della diciannovesima edizione, che torna il 23 e 24 maggio 2025 all’Idroscalo di Milano in una nuova area nella Riviera Ovest, tra le tribune e Porta Maggiore.

Biglietti QUI.



Organizzato dall’agenzia creativa Better Days, per la qualità e la varietà della sua offerta dove coesistono i grandi nomi con le next big thing da non perdere, il MI AMI si conferma un appuntamento imprescindibile per il pubblico amante dei concerti, della condivisione e della musica dal vivo.



Pur cambiando location, il festival della Musica Bella e dei Baci mantiene costante la sua vocazione per la bellezza e la scoperta, con un po’ di pepe, portando sul palco alcuni dei nomi più interessanti della scena musicale italiana e internazionale.



Alle prime artiste e artisti già annunciati – Fast Animals and Slow Kids, Diodato, Ele A, Dov’è Liana (FR), Emma Nolde, Psicologi, Fuera e la reunion della band cult newyorkese The Pains of Being Pure at Heart (unica data italiana) – si aggiungono ora nuovi protagonisti per un cartellone in grado di fare ciò che un vero festival dovrebbe: creare connessioni fra arti, unire e generare mondi, stimolare consapevolezza e esperienze.



A dieci anni dalla sua prima e unica esibizione al MI AMI, torna al festival Joan Thiele, che dopo aver incantato il pubblico sul palco dell’Ariston, presenterà a Milano per la prima volta dal vivo il suo nuovo clamoroso disco, Joanita.



Altro ritorno importante è quello del cantautore Giorgio Poi, da sempre tra gli artisti più amati dal pubblico del MI AMI. Si vocifera che presenti del nuovo materiale, ma niente è ancora ufficiale.



È un altro grande e graditissimo ritorno quello di Noyz Narcos, il masterclass rapper romano che salirà sul main stage del MI AMI 2025 a dare lezioni di hip hop, e forse qualche squarcio di futuro discografico. Oltre alla già annunciata Ele A, al MI AMI anche il meglio delle nu-comer rap femminili: la italo-brasiliana Lorenzza e Marte.



Arriva per la sua unica data italiana Alice Phoebe Lou, cantautrice sudafricana raffinatissima; sarà una delle uniche due date dal vivo, quella al MI AMI, dei Fitness Forever, collettivo disco napoletano che ha firmato uno splendido album tra i cui featuring compaiono Calcutta e Peppino Di Capri.



E poi ancora: Il Mago del Gelato, collettivo made in Nolo tra afrobeat e elettronica fa tre edizioni su tre del palco del festival e questa volta arriva con il disco di debutto Chi È Nicola Felpieri?.



Protagonisti della primissima edizione del Festival nel 2005, tornano a celebrare i vent’anni di Socialismo Tascabile gli Offlaga Disco Pax. Ed è subito nostalgia.



Questa la lista completa dei nomi svelati fino ad oggi con la divisione per giorni:

Venerdì 23.5: Centomilacarie, Ele A, Fast Animals and Slow Kids, Fenoaltea, Fuckyourclique, Fuera, Lorenzza, Marte, Noyz Narcos, Psicologi, Tony2Milli x Canova (live band), Turbopaolo (tranqui, non canto, forse)

Sabato 24.5: Alice Phoebe Lou (ZA, unica data italiana), Belize (il ritorno), Cmqmartina (live band), Diodato, Dov’è Liana (FR), Emma Nolde, Fitness Forever, Giorgio Poi, Il Mago del Gelato, Joan Thiele, Offlaga Disco Pax, The Pains of Being Pure at Heart (USA, unica data italiana), Vanarin