Primo singolo tratto dall’imminente album di debutto dei Soot Sprite, “Wield Your Hope Like A Weapon” atteso il 16 maggio.

“All My Friends Are Depressed” è “la mia osservazione della crisi della salute mentale in cui ci troviamo, di quanto sia diffusa e di come i fattori sociopolitici stiano giocando un ruolo enorme. È anche un promemoria per me stessa che devo smettere di distrarmi dai miei problemi e cercare di cambiare qualcosa o di affrontare le cose, altrimenti non succederà nulla e non riuscirò mai a scrollarmi di dosso l’episodio“, spiega la cantautrice Elise Cook.

Un bel biglietto da visita questo per questa band che mette in campo chitarrone rabbiose e cariche, con questo riff che gira grintoso per tutto il brano, prima di esplodere furioso nel ritornello, ad alto voltaggio sonico.

Dall’uscita del loro singolo di debutto nel 2018, Soot Sprite è cresciuto da un progetto di bedroom pop lo-fi per una sola donna a una vera e propria formazione alt-indie shoegaze

Teniamo gli occhi ben aperti su questi ragazzi che ci mettono chitarre, slancio e ottimo gusto melodico. Ne sentiremo delle belle.

