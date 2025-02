Indie-pop da cameretta, clubbing, folk alternativo, synth acidi e meravigliosamente derivativi, i primi anni Duemila (e la fine dei Novanta) come faro illuminante. No, non si è fatta mancare proprio nulla la producer francese Oklou per il suo album d’esordio. Ovvero, una squintalata di brani (tredici, per l’esattezza) che scivolano via con estrema piacevolezza. Già, perché “Choke Enough” – questo il titolo del disco in questione – riesce ad unire la raffinatezza compositiva della Nostra con tutta una serie di atmosfere rétro che vanno a caratterizzare in maniera oltremodo gustosa l’opera prima dell’artista classe ’93.

Credit: Gil Gharbi

Pezzi come la (splendida) title-track o la stessa “Family And Friends”, infatti, indirizzano l’attenzione di chi ascolta verso lidi sonori dannatamente cool, che sanno di elettronica too-classy (sebbene un tantino easy-listening) e di artigianalità autorale. Sì, insomma, in un batter di ciglia ci ritroviamo al cospetto di un’opera (e di un’artista) che – ne siamo certi – nel corso dell’anno farà parlare molto di sé. Detto questo e provando a scandagliare ancor più in profondità i meandri di “Choke Enough”, risulta alquanto difficile non restare impressionati dalla paranoia (un po’ inquietante in verità) di “Plague Dogs” – una sorta di brillante intermezzo – o dal ritmo piuttosto pulsante di una traccia come “Harvest Sky”. Altroché. E cosa dire della freschezza di brani quali “Obvious” o “Thank You For Recording”, se non che descrivono appieno il mood elegantemente frenetico di cui è composto il disco in questione?



Poche ciance, “Choke Enough” è un album maledettamente sorprendente. Del resto, quello di Oklou è un universo costellato di essenzialità e di note che vanno ben al di là della (pur gradevole) patina in superficie. Va da sé, naturalmente, che per assaporare con maggiore attenzione le tredici tracce del disco in questione, occorra prestargli più di un (religiosissimo) ascolto. L’incisività del refrain di “Blade Bird”, per esempio, ci regala uno dei momenti topici dell’opera, mentre “Take Me By The Hand” (che vede l’ottimo featuring di Bladee), disegna orizzonti sonori decisamente entusiasmanti. Quel che ne esce, a conti fatti, è un album deliziosamente accessibile.

Certo, nel corso del tempo sarà difficile per Oklou riuscire a districarsi tra i grovigli metaforici (ma insidiosi) di una scena – quella dell’indie-pop internazionale – discretamente sovraffollata. Epperò, se il buongiorno si vede dal mattino, la talentuosa artista francese possiede tutte le carte in regola per continuare a dire la sua in maniera importante. In soldoni, “Choke Enough” rappresenta un piccolo gioiellino musicalmente caleidoscopico. Un incrocio dorato in cui s’incontrano palati fini e ascoltatori occasionali. Cosa chiedere di più?