Credit: Press

“Let All That We Imagine Be The Light” è il titolo dell’ottavo disco in studio dei Garbage.

In uscita il prossimo 30 maggio, a quattro anni di distanza dal precedente “No Gods No Masters” (2021), il disco, prodotto dal collaboratore di lunga data Billy Bush, è stato registrato in diverse location: Red Razor Sounds a Los Angeles, ai Grunge Is Dead studio di Butch Vig, batterista della band, e nella camera da letto della cantante Shirley Manson.

La Manson commenta così questa pubblicazione:

Il nostro ultimo album era estremamente schietto. Nato dalla frustrazione e dall’indignazione, aveva una sorta di terra bruciata, era incazzato. Con questo nuovo disco, tuttavia, ho sentito il bisogno di raggiungere un diverso tipo di energia. Più costruttiva. Avevo questa visione di noi che uscivamo dal sottosuolo con i riflettori mentre ci muovevamo verso il futuro. Alla ricerca della vita, alla ricerca dell’amore, alla ricerca di tutte le cose buone del mondo che sembrano così poche in questo momento. Questa è stata per me l’idea dominante durante la realizzazione di questo disco: quando le cose sembrano oscure, è meglio cercare di cercare ciò che è leggero, ciò che fa sentire amorevole e buono. Da giovane tendevo alla distruzione delle cose. Ora che sono più grande credo che sia di vitale importanza invece costruire e creare cose. Coltivo ancora ideali romantici molto antichi sulla comunità, sulla società e sul mondo. Non voglio andare in giro per il mondo creando caos, danneggiando la terra e le persone. Voglio fare del bene. Non voglio fare del male.

Butch Vig aggiunge:

Abbiamo utilizzato molti sintetizzatori analogici e sound design nell’album, poiché sembravano adattarsi alle vibrazioni distopiche che tutti stavamo sperimentando. Abbiamo iniziato a registrare l’album da zero, anche se, visto quello che sta succedendo negli Stati Uniti e nel resto del mondo, è inevitabile che la follia inizi a infiltrarsi nelle canzoni. Ma volevamo assolutamente che il disco contenesse un po’ di speranza, un po’ di luce, per trasmettere la sensazione che le persone hanno il potere.

“Let All That We Imagine Be The Light” tracklist:

01 “There’s No Future In Optimism”

02 “Chinese Fire Horse”

03 “Hold”

04 “Have We Met (The Void)”

05 “Sisyphus”

06 “Radical”

07 “Love To Give”

08 “Get Out My Face AKA Bad Kitty”

09 “R U Happy Now”

10 “The Day That I Met God”