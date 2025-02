Un nome, una garanzia. Tornano gli Hellacopters e già sai cosa aspettarti: quel vecchio e sano hard rock che si faceva una volta, nell’epoca lontana in cui Alice Cooper e Kiss dominavano le scene. Ascoltando le undici tracce di “Overdriver”, il nuovo album della band svedese, si ha l’impressione che gli anni ’70 non siano mai finiti. È tutto un profluvio di riff e assoli che si susseguono senza sosta, in un’eccitante danza fatta di elettricità, distorsioni e atmosfere vintage.

Credit: Bandcamp

L’età avanza come un treno ma Nicke Andersson e soci, fedeli al sacro verbo del rock and roll, non arretrano di un millimetro. Il disco, come riportato nel comunicato stampa che ne accompagna l’uscita, è pieno zeppo di chitarre ruggenti e ritmi sconquassanti, di energia che fa alzare i pugni al cielo e di cori anthemici. Certo, forse c’è un pelo di pigrizia da parte mia nel tirar fuori una citazione del genere, ma c’è anche da dire che un lavoro come “Overdriver” non è che offra molti spunti per scavare nel profondo.

Gli Hellacopters di oggi non devono dimostrare nulla. Il loro continua a essere un hard rock muscolare ma tutto sommato accessibile, con una forte tendenza alle belle melodie orecchiabili e ai ritornelli capaci di stamparsi in testa sin dal primo ascolto (in questo senso “Do You Feel Normal”, “Don’t Let Me Bring You Down” e “(I Don’t Wanna Be) Just A Memory” sono da manuale).

La musica della band non trasuda più sangue, alcol e pericolo come ai tempi di “Supershitty To The Max!” ma può ancora lasciare un marchio. Gli stessi Hellacopters lo dichiarano in maniera letterale nell’epica traccia di chiusura intitolata proprio “Leave A Mark”. Svanita la ruvidezza del punk e del garage ereditata dai numi tutelari The Stooges, Motörhead e Ramones, resta la sostanza di un hard rock old style e privo di sorprese che deve molto alle lezioni impartite dai Rolling Stones, dai Thin Lizzy e dai Kiss pre “Dynasty”. E va benissimo così (anche se un po’ di “sporcizia” in più non avrebbe guastato).