Agli inglesi Avalanche Party sono serviti ben sei anni per dare un seguito al loro album d’esordio “24 Carat Diamond Trephine”, che nel 2019 non ottenne chissà quali riscontri fra il pubblico e la critica della sempre vivace sfera indie rock. Ma nel 2025 le cose potrebbero finalmente cambiare per la band del cantante e chitarrista Jordan Bell che, con gli undici pezzi di “Der Traum Uber Alles”, tenta il colpaccio con un post-punk dal tiro micidiale che potrebbe far drizzare le orecchie a tutti i fan di Idles e simili.

Credit: Bandcamp

Non che gli Avalanche Party siano dei cloni del gruppo capeggiato da Joe Talbot, ma le somiglianze di certo si fanno sentire a più riprese. Emergono in maniera chiara nei momenti più energici e coinvolgenti di questo bel dischetto, nato nel leggendario studio di registrazione californiano Rancho De La Luna sotto l’attenta supervisione del produttore David Catching (ex membro di Queens Of The Stone Age e Eagles Of Death Metal).

Quando il gruppo va dritto al sodo, con ritmi martellanti e chitarre affilate come rasoi, sa davvero essere molto efficace. L’energia che trasuda dalle note di “John Coltrane’s Moscow Skyscraper”, “No Neutral” e “Serious Dance Music” si appiccica addosso e fa salire la voglia di assistere a un concerto degli Avalanche Party. La band promette faville sul palco ma anche su disco sa difendersi abbastanza bene, nonostante la spiccata tendenza a proporre soluzioni sonore non particolarmente originali.

Fra il selvaggio dance punk alla Gang Of Four di “Nureyev Said It Best”, “Shake The Slack” e “Collateral Damage” e il fumoso alt rock “appesantito” dai fiati di “Slinky”, un interessante esperimento a base di blues, jazz e psichedelia che può far venire in mente tanto i Morphine quanto i già citati QOTSA, ci si muove sempre e costantemente sul sottile filo che divide il già sentito dal desiderio di proporre un sound fresco e personale.

Nel complesso però non delude questo nuovo album degli Avalanche Party che, seppure ancora un po’ acerbi e derivativi, sembrano sulla buona strada per crescere e produrre musica migliore in futuro. La speranza è che “Der Traum Uber Alles” riesca a regalargli le attenzioni che meritano; d’altronde, la stragrande maggioranza delle canzoni incluse nel lavoro sono state costruite ad arte per essere il più possibilmente accattivanti e incisive. Un disco furbetto ma godibile.