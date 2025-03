Gli Shack hanno annunciato un tour 2025 con una serie di date nel Regno Unito, che prenderà il via in primavera.

La leggendaria band indie, guidata dal frontman Michael Head, ha recentemente annunciato uno show nella città di Liverpool, all’Olympia: il loro primo concerto in oltre dieci anni. Quando la notizia è stata diffusa, il chitarrista Nathaniel Laurence ha rivelato che si sarebbe unito alla band sul palco.

L’unica data è andata esaurita in poche ore sabato scorso e ora il gruppo ha annunciato altre date del suo attesissimo tour di reunion nel Regno Unito, a seguito della richiesta senza precedenti per la data iniziale di Liverpool.

Secondo un comunicato stampa, il tour vedrà Head e co esibirsi in una selezione curata delle loro canzoni più amate, e li vedrà rivisitare classici degli album precedenti come “Waterpistol” e “HMS Headful”. I biglietti sono in vendita da venerdì (7 marzo) alle ore 10.00 e possono essere acquistati qui.



Composta da Head, suo fratello John alla chitarra, Peter Wilkinson al basso e Mick Hurst alla batteria, la band debuttava nel 1988 con “Zilch”. Il seguito “Waterpistol” arriva diversi anni dopo, nel 1995, dopo che tutti i master dell’album erano andati distrutti in un incendio presso l’etichetta discografica del gruppo. Dopo una separazione si sono riformati, pubblicando “H.M.S Fable” e “Here’s Tom With The Weather”, e successivamente hanno firmato per l’etichetta Sour Mash di Noel Gallagher, per la quale hanno pubblicato “The Corner Of Miles and Gil” nel 2007.

Da allora Head ha pubblicato la musica con il nome di Michael Head & the Red Elastic Band: “Dear Scott” è l’ultimo album ad essere stato pubblicato l’anno scorso.

Ma non c’è solo la reunion degli Shack a deliziarci, no. Proprio oggi è arrivata la conferma della reunion della Beta Band.

La Beta Band ha infatto reso noti i dettagli di un tour nel Regno Unito e in Nord America, che prenderà il via nel corso dell’anno. In arrivo anche la ristampa di “The Three E.P.”.

La notizia arriva dopo che, il mese scorso, la band aveva iniziato a lanciare segnali di un annuncio imminente, lasciando i fan convinti che una reunion fosse prossima.

Tra questi, post che ritraevano i membri della band, esibizioni passate e foto di una valigia in tour che veniva portata a riva, oltre a un nuovo account BlueSky e a link a cui i fan potevano iscriversi per ricevere nuove informazioni sul gruppo scozzese.

Ora la band – composta da Steve Mason (cantante/chitarra), Richard Greentree (basso), John Maclean (campionamenti/tastiera) e Robin Jones (batteria) – ha confermato di essere tornata insieme e di essere in tour verso la fine dell’anno.

Sarà la prima volta che suoneranno insieme dallo scioglimento del 2004 e i primi concerti da quando salirono sul palco della Liquid Room di Edimburgo il 4 dicembre dello stesso anno.

La prima serie di date del tour inizia a settembre e prevede tappe a Glasgow, Leeds, Bristol e Nottingham. La tournée riprende poi a ottobre, concludendo gli spettacoli nel Regno Unito con una tappa alla Roundhouse di Londra e alla Albert Hall di Manchester.

Da lì, la tappa statunitense del tour riempie tutte le date rimanenti, che proseguono per tutto il mese e fino a novembre. Gli spettacoli includono tappe a Seattle, San Francisco, Los Angeles, Denver, Chicago, Detroit, Boston e New York.

Speriamo presto in date europee. Biglietti per le date inglesi QUI.

Oltre agli spettacoli, The Beta Band pubblicherà anche una ristampa deluxe in doppio vinile di “The Three E.P.”.

In uscita l’11 luglio, il vinile è stato pubblicato originariamente nel settembre 1998 e raccoglieva i primi tre EP della band: “Champion Versions”, “The Patty Patty Sound” e “Los Amigos del Beta Bandidos”. L’edizione 2025 sarà stampata su vinile nero con un artwork che riprende le copertine originali. Pre-order QUI.