Un mondo distrutto, cieco, fugace, ruvido dove “the words lost meaning” è quello in cui viviamo e le atmosfere di “Blindness” sono la cornice ed il quadro insieme che definiscono questo particolare momento storico. Anziché semplicemente sopperire, cantiamo le nostre fragilità, rendendo il nostro mondo un luogo in cui esprimerci, non trovando altro luogo abitabile se non il nostro io inserito in questa collettività.

Credit: Hugo Comte

Potremmo considerare “Blindness” (passatemi il plurale maiestatis) come il trait d’union tra il primo ed il secondo album della band anglo-irlandese. Qualcosa torna rispetto a “When I have fears” con tracce come “The Fall” e “That Feeling” e qualcosa ci riporterà a “Gigi’s Recovery” nella parte centrale del disco. Un album che, a mio avviso, fatica a trovare la sua direzione, ma che rientra nello stile dei Murder Capital e che, in medio veritas, si può considerare una buona produzione che merita comunque la sufficienza.

“Moonshot” apre questo terzo album con tenacia e mi ricorda “Favourite Worst Nightmare” degli Arctic Monkeys che aprono il loro secondo album con “Brainstorm”; un pugno nello stomaco, adrenalina pura, chitarre lasciate scorrazzare libere e sedicesimi sul charleston. Pronti, via!

Segue “Words lost meaning” dal titolo proverbiale che descrive l’immaginario in cui il gruppo e le liriche di James McGovern si muovono, una ballad cupa e convincente che la band ha scelto come singolo per promuovere l’uscita dell’album. Sulle strofe il tempo dettato dal ride della batteria, la linea di basso e le chitarre sono un preludio per la tenuta in forze del ritornello. “Can’t pretend to know” riapre a suoni più vicini alla band e le liriche descrivono le difficoltà e l’innocenza dell’infanzia: “took playdough and a knife to teach me how to write“.

“A Distant Life” sembra un mix tra i Supergrass di “Alright” e i Blur di “Charmless man” nell’atteggiamento, i Wilco di “Via Chicago” nelle chitarre e una struttura dei migliori Strokes e nelle liriche troviamo quel mondo tutto murderiano di indecisione e inadeguatezza che porta a non essere sicuri sulle scelte da prendere: “the chance of making a living or loving night after night – look twice into my own mirror on second glance at myself cut the tension with scissors I’ll leave the knife on the shelf”.

“Born into the fight” e “Love of Country” ci riportano a “Gigi’s Recovery”, secondo album della band. Mentre il primo gioca su una struttura di quiete e tempesta che si sfiorano e rincorrono con un senso di dilatazione accompagnato da una voce che gioca volutamente con la propria estensione, nel secondo la chitarra e la voce si accompagnano in timbri cupi, le sequenze sono minimali, asciutte, ridotte all’osso, e le rullate finali della batteria sembrano un’esplosione isterica dopo la linearità. La tematica del pezzo i Murder Capital l’hanno voluta esplicitare con un post sul loro sito e qui si torna al concetto iniziale di essere in grado di descrivere i tempi che corrono.

Parlando di presente e recente passato “Death of a Giant” è l’omaggio a Shane McGowan dei Pogues – “black horses in the center of the street” – che scorre veloce rispetto all’andatura della celebrazione e che lascia ben presto spazio a “Swallow” – “I need you to go so you don’t swallow me whole” – che si trascina indietro un po’ come a ricordare il gesto stesso di inghiottire, pezzo un po’ pigro un po’ sornione che detta il tempo dell’ascolto. “Trailing a Wing” è il corretto finale del disco che ha visto nella contrapposizione tra velocità e lentezza la sua peculiarità – “the boy’s gone running to find his feelings, don?t want nothing you won?t believe me, trail your wing and find your freedom”.

La riuscita di questo album sta nel disegnare in musica i propri sentimenti in modo diverso secondo la tematica presa in esame. Romantici e cupi, distruttivi e pacificatori, enigmatici e schietti questi sono i Murder Capital, espressione post-punk di una scena musicale che vive e scrive le elucubrazioni contemporanee.