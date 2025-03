L’incontro tra Denison Witmer e Sufjan Stevens risale a ben vent’anni fa. Era il 2005 infatti quando Witmer pubblicava “Are You A Dreamer?” che vedeva Stevens a banjo, Würlizer, organo e alla voce in “Everything But Sleep” e “Finding Your Feet Again”.

Credit: Bandcamp

Un’amicizia di lunga data che si rinnova in “Anything At All” prodotto proprio dal buon Sufjan nel suo studio immerso nelle Catskills Mountains, completato a Seattle con Andy Park e il contributo di diversi musicisti: Sam Evian, Hannah Cohen, Sean Lane, Keenan O’Meara.

Dieci brani che celebrano la gioia delle piccole cose tra chitarre fingerpicking, archi, armonie malinconiche che non diventano mai tristi. Riflessive casomai soprattutto nei due momenti in cui compare Stevens (“Focus Ring” e “Shade I’ll Never See”) più folk la prima, indie pop la seconda.

“If I don’t make time for it / it will never happen” canta Witmer proprio in “Shade I’ll Never See” ed è un artista maturo e consapevole quello che ritroviamo in canzoni che a tratti ricordano l’ultimo Bonnie “Prince” Billy (“Older And Free”, “A House With”, “Brother’s Keeper”).

“Anything At All” non è il disco delle grandi rivoluzioni ma sa regalare buone storie (“Clockmaker”) e belle melodie (“Confessions”, “Slow Motion Snow”) con arrangiamenti molto curati. Un po’ prevedibile in alcuni passaggi, “Making Love” su tutti, ma comunque piacevole all’ascolto.