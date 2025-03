Credit: press

XIV edizione

12 – 13 settembre

La Nuvola, EUR – Roma

Un festival che evolve, si trasforma e si rinnova, senza mai tradire la propria identità. Spring Attitude Festival torna il 12 e 13 settembre 2025 per celebrare la sua XIV edizione, portando con sé una nuova ambiziosa sfida: trasformare La Nuvola, il capolavoro architettonico dell’EUR disegnato da Massimiliano Fuksas, in un’esperienza sonora e visiva senza precedenti. Spring Attitude ed EUR SpA, coproduttore del Festival, porteranno la cultura contemporanea in un nuovo spazio simbolico della città di Roma.

Dall’elettronica più raffinata alle nuove tendenze dell’indie-rock, passando per l’alt-pop e la sperimentazione più audace, Spring Attitude 2025 si propone come un crocevia artistico in cui generi e linguaggi si fondono in un’unica narrazione sonora. Due giorni di live e dj-set, dal pomeriggio fino a notte inoltrata, in un festival che ha ridefinito il panorama culturale di Roma, portandola tra le capitali europee della musica contemporanea. Un luogo in cui il suono diventa esperienza e ogni artista contribuisce a una narrazione musicale fluida e senza barriere. Un appuntamento che si rinnova ogni anno, con uno sguardo sempre rivolto al futuro.

La XIV edizione di Spring Attitude Festival vedrà protagonisti alcuni dei nomi più affascinanti della scena internazionale e italiana, artisti che esplorano il suono come esperienza immersiva e collettiva.

Tra i primi headliner annunciati spiccano i nomi di: Apparat, l’artista tedesco maestro dell’elettronica poetica e cinematografica, che torna da protagonista a Spring Attitude a dieci anni dalla sua ultima esibizione, per un viaggio sonoro in cui ogni traccia è una finestra su un mondo emotivo profondo e stratificato; Bicep, il duo nordirlandese, autentico fenomeno della club culture internazionale, che presenta, in esclusiva italiana, un’esperienza audiovisiva di altissimo livello, “Chroma”, il loro nuovo show, un’immersione totale tra sintetizzatori ipnotici, visual mozzafiato e ritmi avvolgenti, pronti a trasportare il pubblico in un’altra dimensione. E ancora, L’Impératrice, uno dei progetti più magnetici della scena francese, forte ormai di un successo internazionale, sul palco la band parigina è sinonimo di performance scintillanti, che celebrano l’incontro tra funk, french touch e disco, in un viaggio tra nostalgia e futuro.

Accanto a loro, altri protagonisti e protagoniste che incarnano le molteplici anime sonore di Spring Attitude: Alt?n Gün, la band olandese di origine turca che ha riportato alla ribalta la psichedelia anatolica, mescolando rock, funk e folk con ritmi ipnotici e strumenti tradizionali; Dov’è Liana, trio francese che trasforma ogni concerto in una festa liberatoria, house-pop sensuale e istintiva, le loro esibizioni sono esperienze senza filtri, spazi di libertà e celebrazione dove le barriere sociali si dissolvono; La Rappresentante di Lista, una delle band più eclettiche della scena italiana, capace di spaziare tra pop, elettronica e rock con uno stile unico e teatrale, in un live denso di energia, emozione e carica espressiva; Planet Opal, duo italiano tutto da scoprire, che tra synth analogici e beats alieni esplora territori psichedelici fuori dagli schemi. E con loro molti altri ancora da annunciare.