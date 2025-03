Suzanne Vega ha annunciato il suo primo album in oltre un decennio (il suo ultimo album di inediti era del 2014, “Tales From The Realm Of The Queen Of Pentacles“), intitolato “Flying With Angels“, atteso il 2 maggio. “Speakers’ Corner”, brano che invita alla riflessione in tempi di cambiamenti politici e sociali è la nuova anticipazione.

“Flying With Angels è il mio primo album di inediti in undici anni. Ogni canzone racconta una lotta: per sopravvivere, per farsi ascoltare, per dominare, per vincere, per scappare, per aiutare gli altri o semplicemente per vivere“.



“Lo Speakers’ Corner è uno spazio dedicato alla libertà di parola, al dibattito e alla discussione pubblica. È meglio usarlo finché c’è, prima che scompaia! Oggi tutti parlano, ma non sempre con senso o verità. La responsabilità di ciò che si dice è fondamentale: non si può semplicemente mentire. Dovrebbe essere ovvio, ma non è così“.