Bob Mould, icona della musica alternativa e storico chitarrista dei leggendari Hüsker Dü, è pronto a tornare in Italia con un tour in formato solo electric per presentare il suo quindicesimo album in studio, “Here We Go Crazy”, pubblicato proprio oggi. Il tour si fermerà nel nostro paese in due occasioni: martedì 11 novembre 2025 al MONK di Roma e mercoledì 12 novembre al Legend Club di Milano. I biglietti saranno disponibili su Ticketone dalle 10 di venerdì 14 marzo.

Con un’esperienza di live solo che ha maturato negli ultimi anni, Mould ha scelto di affrontare il palco senza fronzoli, accompagnato solo dalla sua chitarra elettrica. Questo setup minimalista è stato accolto calorosamente dal pubblico, che ha risposto positivamente a questa modalità di esibizione più intima e diretta.

“Here We Go Crazy” è un album che incarna la maestria melodica, la lucidità emotiva e la fluidità dinamica che Bob Mould ha sviluppato nel corso di oltre quattro decenni di carriera. Un lavoro che rappresenta una distillazione della sua essenza musicale, ridotta all’osso con 11 tracce che si susseguono a ritmo serrato in poco più di 30 minuti. «Ho ridotto il suono all’essenziale, cercando di tornare all’entusiasmo che provavo da giovane chitarrista», afferma Mould, che racconta come il tour e il rapporto diretto con il pubblico lo abbiano spinto a semplificare la sua proposta sonora, concentrandosi su ciò che conta davvero: emozioni e relazioni umane.

Here We Go Crazy – Solo Electric

Opening: Che Arthur

Martedì 11 Novembre 2025

Roma, MONK – via Giuseppe Mirri, 35

Inizio concerti h. 21:00

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.

Mercoledì 12 Novembre 2025

Milano, Legend Club – viale Enrico Fermi, 98

Inizio concerti h. 21:00

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.