L’anteprima speciale di Sexto ‘Nplugged e Far East Film Festival è il concerto di Mui Zyu.

Il 29 marzo 2025 alle ore 19.00, il suggestivo Teatro San Giorgio di Udine ospiterà un evento unico e imperdibile: il concerto di Mui Zyu, la talentuosa cantautrice, polistrumentista e produttrice Eva Liu (voce, chitarra, piano), che è affiancata dai musicisti Toby Hay, Toby Lee e Aiden Harmsworth.



Mui Zyu, britannica ma di origini hongkonghesi, è senza dubbio tra le più interessanti voci emergenti del panorama musicale internazionale.

Con il suo sound avanguardistico che mescola influenze elettroniche, melodie eteree e richiami alle tradizioni cinesi, Mui Zyu ha saputo conquistare pubblico e critica con il suo stile unico e visionario. I suoi testi, intimi e poetici, esplorano temi come l’identità culturale, il senso di appartenenza e la ricerca di sé, trasportando gli ascoltatori in un viaggio emozionale intenso e coinvolgente, proprio come nell’ultimo album “Nothing or something to die for”, pubblicato lo scorso giugno e anticipato dai singoli “The mould”, “Everything to die for”, “The rules of what an earthling can be” e “Sparky”.

L’evento, organizzato da Sexto ‘Nplugged (qui il programma della rassegna), Far East Film Festival e CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia – incubatore culturale creativo contemporaneo, che ospita anche quest’anno un evento speciale frutto della collaborazione a tre negli spazi del Teatro San Giorgio – rappresenta una straordinaria anteprima congiunta di Sexto ‘Nplugged e Far East Film Festival, due appuntamenti culturali d’eccellenza che uniscono cinema e musica in una cornice di grande suggestione.

Il Far East Film Festival di Udine – che terrà la sua 27esima edizione dal 24 aprile al 2 maggio 2025 – è uno degli appuntamenti cinematografici più importanti d’Europa dedicato al cinema asiatico contemporaneo che offre una selezione di anteprime internazionali, cult movie e incontri con i protagonisti dell’industria cinematografica asiatica; un vero crocevia culturale dove l’Oriente incontra l’Occidente. Oltre al cinema, il festival celebra la cultura asiatica a 360°, con eventi collaterali che spaziano dalla musica all’arte, fino alla gastronomia.

Il concerto di Mui Zyu anticipa la ricca programmazione di Sexto ‘Nplugged, che da anni porta nel cuore del Friuli artisti di fama internazionale e giovani talenti nel segno dell’innovazione artistica e dell’esclusività, e del Far East Film Festival, celebre a livello europeo per la sua esplorazione del cinema asiatico.

BIGLIETTERIA

Udine, Teatro Palamostre, piazzale Paolo Diacono 21

tel +39 0432 506925 – biglietteria@cssudine.it

orario: dal lunedì al sabato ore 17.30 – 19.30

Online Biglietti QUI.