Credit: Press

Il produttore Mark Pritchard e Thom Yorke, frontman dei The Smile e dei Radiohead, annunciano il loro album di debutto come duo, “Tall Tales“.

L’annuncio dell’album arriva dopo l’uscita il mese scorso di “Back In The Game” (riproposto anche con un video live), la seconda collaborazione dei due musicisti dopo il brano “Beautiful People”, pubblicato nell’album solista di Mark Pritchard “Under The Sun”, uscito su Warp nel 2016.

Insieme all’annuncio, condividono il nuovo singolo “This Conversation Is Missing Your Voice”, accompagnato dal video musicale realizzato dall’artista visivo Jonathan Zawada artista visivo noto per il suo approccio poliedrico che integra tecniche analogiche e digitali considerato da Pritchard e Yorke un terzo membro della band:

“Tall Tales”, il primo album di Yorke per Warp Records, è un disco stratificato e ricco di texture che incanala molteplici narrazioni e generi. Nel corso dei suoi 12 brani, l’album mette in mostra la maestria di Pritchard nell’uso di macchine obsolete scovate in archivi di sintetizzatori che guida la musica in sentieri inaspettati e sperimentali. Yorke, nel frattempo, offre una performance vocale inquietante ed espansiva, addentrandosi in una narrazione cupa e introspettiva.

In concomitanza con il lancio dell’album, ci saranno proiezioni speciali del film in alcune sale cinematografiche selezionate in tutto il mondo, con ulteriori dettagli che saranno annunciati a breve.

L’album sarà disponibile in digitale, in 2LP standard con copertina gatefold, in edizione limitata in 2LP con un libretto di 36 pagine disegnato da Jonathan Zawada con una ricca selezione di immagini dal progetto e i testi di tutte le tracce, in CD standard e in CD in versione limitata con libretto di 36 pagine.

“Tall Tales” tracklist:

A Fake in a Faker’s World

Ice Shelf

Bugging Out Again

Back in the Game

White Cliffs

The Spirit

Gangsters

This Conversation is Missing Your Voice

Tall Tales

Happy Days

The Men Who Dance In Stags’ Heads

Wandering Genie