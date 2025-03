Credit: Chantal Anderson

“Get Sunk” è il titolo del secondo disco solista di Matt Berninger voce dei National.

Il seguito di “Serpentine Person” (2020) uscirà su etichette Book/Concord il prossimo 30 maggio e conterrà contributi di Meg Duffy (Hand Habit), Booker T Jones, membri dei Walkmen e altri.

Il primo singolo è “Bonnet Of Pins”:

Prodotto e scritto da Berninger insieme a Sean O’Brien questa nuova fatica in solo sarà presentata con un tour che toccherà anche l’Europa (ma non l’Italia).

Sean O’Brien ha anche collaborato alla scrittura di molte delle canzoni. Con il suo ricco paesaggio sonoro e i testi intensi ed emozionanti, “Get Sunk” è, come dicono le note stampa, una testimonianza dell’arte di Berninger e della sua capacità di catturare le complessità dell’esperienza umana. I

Il primo singolo di “Get Sunk”, “Bonnet of Pins”, mette in luce l’abilità di Berninger nella scrittura, l’attenzione ai piccoli dettagli che rendono tutto palpabile. Ci sono sigarette e bicchieri di plastica colmi di “cocktail Nabokov”, incomprensioni e sofferenza. È un promemoria del fatto che il dolore può anche essere divertente.

I progetti di Matt Berninger con i The National sono noti per le narrazioni contemplative in cui i personaggi “sbirciano oltre il bordo del dirupo”. L’artista è sempre stato schietto riguardo alle sue insidie mentali ed emotive. “I nostri cuori sono come vecchi pozzi pieni di penny e vermi”, spiega. “Non resisto e scendo in fondo al mio, per vedere cos’altro c’è. Ma a volte puoi rimanere incastrato“.

“Nel 2020, ha attraversato un lungo periodo di blocco dello scrittore e di intensa avversione e disapprovazione verso sé stesso. Mi sono semplicemente stancato di chiedermi ‘Perché sono così?‘” Per Berninger, l’identità è amorfa, in continua evoluzione e si estende oltre l’individualità. Questa è la forza trainante del suo secondo album da solista. Sott’acqua, tutto si muove a rallentatore e Berninger ha intravisto la sua voce creativa scivolare via. Ma a volte dobbiamo annegare per ricordare come respirare. Get Sunk è l’inspirazione, che porta in superficie la consapevolezza.

Il nuovo album non è necessariamente autobiografico, il narratore sta elaborando come è diventato sé stesso. Berninger sa esattamente cosa significhi scoraggiarsi e “Get Sunk” ce lo mostra. Si tratta di rendersi conto che non sei te stesso senza gli altri: genitori, amici, fratelli, coniugi ed ex, compagni di stanza al college, migliori amici d’infanzia, cugini, figli e persino sconosciuti.

Ispirato dalla natura che circonda la sua nuova casa nel Connecticut dopo anni vissuti a Los Angeles, Berninger ha scritto testi, disegnato su palle da baseball e recuperato oggetti impolverati nel suo fienile trasformandoli in strane e surreali opere d’arte. È stato bello creare e capire perché ama ciò che fa e afferma “Sono riuscito a ottenere l’immagine sfocata il più vicino possibile a quella giusta per me“. Il punto non è che l’immagine sia completamente a fuoco; è essere felici di riuscire a comprendere quello che vedi.

Berninger ha anche annunciato le date in Nord America e UK a supporto di “Get Sunk”, che inizierà il 19 maggio al The Showbox di Seattle e riprenderà il 22 agosto a Dublino, Irlanda. Durante il tour, sarà supportato dalla band che ha registrato “Get Sunk”, tra cui Ronboy (Julia Laws) che aprirà gli spettacoli. Una prevendita riservata ai membri per il fan club Cherry Tree dei The National inizierà a partire da domani, mentre per il restante pubblico da venerdì 14 marzo. Per le info QUI.

Ecco le date europee disposte tra agosto e settembre:



ago 23 Dublino, Irlanda – Vicar Street

ago 25 Glasgow, Scozia – SWG3 Galvanizers

ago 26 Manchester, UK – Albert Hall

ago 27 Londra, UK – Troxy

ago 28-31 Dorset, UK – End of the Road Festival

ago 31 Utrecht, Olanda – Tivoli Vrendenburg

set 1 Anversa, Beglio – Olt Rivierenhof

set 2 Paris, Francia – Elysee Montmartre

set 4 Berlino, Germania – Huxleys

set 5 Copenhagen, Danimarca – Vega

set 6 Oslo, Norvegia – Rockefeller Music Hall

“Get Sunk” tracklist:

1 Inland Ocean

2 No Love

3 Bonnet of Pins

4 Frozen Oranges

5 Breaking Into Acting [ft. Hand Habits]

6 Nowhere Special

7 Little by Little

8 Junk

9 Silver Jeep [ft. Ronboy]

10 Times of Difficulty