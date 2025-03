Nei primi anni ’70 vi fu il breve periodo di notorietà del glam rock, non esattamente un “genere”, piuttosto un’operazione commerciale che sfruttava un hard rock facile e di classifica camuffandolo dietro costumi sgargianti con tanti brillantini luccicosi. L’influenza di quella scena fu però fulgida (David Bowie e Brian Eno, non proprio due di passaggio, acquisirono la fama decisiva quando vi militavano in prima fila), e servì da ispirazione al gothic rock anni ’80, fenomeno per alcuni versi simile, con giusto uno slittamento di data (da Carnevale ad Halloween) e qualche pretesa intellettualoide, ma comunque contiguo al nichilismo del punk, da cui discendeva direttamente.

La critica non ha mai avuto molta considerazione di questo filone, tanto che tutti i suoi padri putativi ben si guardavano dal venirne accostati (Cure, Bauhaus, Siouxsie, Joy Division), come a ripudiare un figlio idiota che si era preso troppo sul serio. A distanza di anni, riascoltare la moltitudine di gruppi che sorsero durante quel revival dell’orrore fa un po’ sorridere, e più che un senso di dramma esistenziale prevale quello del cattivo gusto, l’ipocrisia di chi aveva cavalcato una moda travestendosi da emissario del male, salvo poi cambiarsi d’abito e tornare a casa della mamma a mangiare gli gnocchi. Erano quasi tutti identici, alcuni al limite del tragicomico, ma non i Sisters of Mercy: le “sorelle della misericordia” (da una canzone di Leonard Cohen) incutevano davvero paura, senza alcun bisogno di scomodare il demonio, concentrandosi sulle nevrosi e sulle ansie della società contemporanea, mischiando l’uso di simbolismi letterari a caustiche stoccate sociologiche (erano pur sempre originari di Leeds, uno dei centri del rock politicizzato inglese degli anni ’70 e ’80).

Questo “First and Last and Always” fu il primo LP, ma il gruppo era già da qualche anno un caso dell’underground britannico. Le loro canzoni erano gioielli di culto che monopolizzavano sistematicamente le classifiche di vendita indipendenti. Molti dei fan storici considerano questa la migliore incarnazione della band, prima ancora di pubblicare l’album d’esordio: c’è tutta una serie di capolavori che lo anticipano, dal garage singhiozzante a rotta di collo di “Adrenochrome”, al pulsante futurismo di “Body Electric”, l’incedere ipnotico, trascinante e glaciale di “Alice” e del suo retro schizoide “Floorshow”, fino alla sterminata “Temple of Love”, tutti pubblicati tra il 1981 e il 1983.

Pur all’interno dei canoni del post-punk, dove potevano richiamare dei Joy Division ancor più oscuri e infernali, i Sisters of Mercy estremizzavano i ritmi affidandosi interamente a una drum-machine (denominata ironicamente Doktor Avalanche, in richiamo a un altro brano di Cohen), dove il battito del rullante, volutamente in primissimo piano, aveva la funzione di scandire il tempo in un moto incalzante, meccanico e tribale. Il baritono del cantante Andrew Eldritch, tra il parlato distaccato di Lou Reed e il tenebroso crooning di David Bowie, affossava ulteriormente l’orizzonte emotivo infilandosi sotto pelle. Ogni brano era attraversato da un sovraccarico di tensione nervosa, e poteva trovare sfogo solo in una danza catartica, in attesa dell’apocalisse. Non è un caso che i Sisters of Mercy siano stati influentissimi nella musica da ballo industriale, come lo furono peraltro in molti dei filoni del metal alternativo degli anni ’90, dove il canto basso e catacombale è divenuto uno degli standard più (insopportabilmente) imitati.

Rispetto agli esordi, “First and Last and Always” è però un disco abbastanza accessibile, merito o colpa da ricercarsi nell’ingresso in formazione di Wayne Hussey, che con la sua particolare tecnica alla chitarra a dodici corde ricamava qualche merletto melodico a infiocchettare il forsennato ritualismo del brand. Anche il ritmo si era lievemente attenuato. Il disco ebbe una produzione particolarmente travagliata ed uscì mesi e mesi dopo la data annunciata: Eldritch era alle prese con seri problemi di tossicodipendenza, e la paternità stessa dell’album è dibattuta fra lui e Hussey (e il bassista Craig Adams, con cui formò subito dopo gli epigoni Mission). Eldritch lo ha sempre considerato prodotto malissimo, e viene raramente proposto dal vivo, dove peraltro i Sisters of Mercy hanno a tutt’oggi un’intensissima attività (mentre, per protesta contro l’industria discografica, non pubblicano manco un singolo dal 1993!).

Personalmente a quest’opera preferisco il sontuoso e wagneriano “Floodland“, ma il marchio di “gemma oscura” sarebbe illegittimo togliergliela: vi figurano una delle canzoni più amate dai fan (il lungo vortice nero di “Marian”), una di quelle più orecchiabili (la title track) e i due singoli di lancio, “Walk Away” e “No Time to Cry”. Credo però che il vero picco sia nella coda, nel crescendo spasmodico degli ultimi brani, che rendono giustizia al mito chiudendo il cerchio in grande stile. In “Nine While Nine” Eldritch già abbandona il canto forzatamente cavernoso (non c’era davvero il bisogno, visto che già fumava tre pacchi di sigarette al giorno…) e nel momento in cui scopre il lato più terreno diventa persino più ammaliante. “Amphetamine Logic” si spinge oltre, e scivola in un duetto isterico dove si alternano il basso, la chitarra e un grido di disperazione, l’ultimo e lancinante rantolo d’un suicida. “Some Kind of Stranger” ha quasi le stimmate della ballata, prima di librarsi, sempre verso il termine, in una drammatica confessione di umanità (“come here, I think you’re beautiful / my door is open wide… some kind of angel come inside“), e quando il fremito delle emozioni prevale sul titanismo, la caducità delle cose torna, infine, a ricordarci il senso fragile dell’esistenza.

I SoM si sciolsero subito dopo, giusto il tempo un leggendario concerto a Londra, ormai ridotti a un trio e dilaniati da lotte intestine. Nonostante varie vicissitudini, Eldritch rimarrà l’unico padrone del marchio e a nome Sisters of Mercy pubblicherà, oltre al già citato “Floodland” (1987), anche il più modesto “Vision Thing” (1990), avvicinandosi all’hard rock e inseguendo il sound del suo gruppo preferito (i Motörhead). Purtroppo, non abbiamo testimonianza di nuove registrazioni in studio ma solo un profluvio di live pirata, spesso inascoltabili, dove continuano a venire sfornati nuovi brani. Ed è un peccato, perché con l’età, anziché ammorbidirsi su toni più maturi, Eldritch sembra ancor più fuori controllo, e alcune delle nuove composizioni potrebbero entrare a pieno rango tra i loro classici. Ma la rinomata cocciutaggine del personaggio non lascia spazio a improbabili ritrattazioni, e possiamo sicuramente considerare conclusa con quei tre album (e quella manciata di splendidi singoli ed EP) la carriera di una delle band più importanti del post-punk britannico.

Data di pubblicazione: 11 marzo 1985

Genere: Post-Punk, Gothic Rock

Registrato: Stockport e Reading (Inghilterra)

Lunghezza: 45 minuti

Etichetta: Merciful Release

Produttori: David M. Allen

Tracklist

1. Black Planet

2. Walk Away

3. No Time to Cry

4. A Rock and a Hard Place

5. Marian

6. First and Last and Always

7. Possession

8. Nine While Nine

9. Amphetamine Logic

10. Some Kind of Stranger