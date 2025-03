Credit: Denée Segall

A distanza di appena nove mesi dallo strumentale “Love Rudiments” e di poco più di un anno da “Three Bells“, Ty Segall tornerà il prossimo 30 maggio, via Drag City, con il suo sedicesimo LP, “Possession“.

“Possession” vede Ty a caccia di nuovi orizzonti, che si inoltra sotto i grandi cieli del nostro impero di frontiera per condurci in un viaggio narrativo ad alto tasso di energia. Una serie di testi letterari, scritti insieme al suo collaboratore di lunga data, il regista Matt Yoka, dipingono una visione costante delle storie americane per eccellenza. Nel frattempo, ci sono nuovi suoni rinvigoriti dietro ogni curva: gli arrangiamenti ritmici scintillanti presentano più che mai il pianoforte di Ty, unito in battaglia da ampi movimenti di archi e corni. Ricco di lead di chitarra cantati e di banche di armonie vocali di Ty, “Possession” presenta alcune delle canzoni più ispirate di Ty fino ad oggi.

La scelta di Yoka per scrivere con lui è stata una delle chiavi di questa nuova musica. Non essendo un musicista, il senso del linguaggio di Yoka è diverso da quello che Ty ha accumulato come musicista. Con la fiducia che hanno sviluppato nel corso degli anni – facendo brainstorming sui mondi visivi di “Goodbye Bread”, “Manipulator”, “Emotional Mugger” e sulla musica del documentario “Whirlybird” di Yoka – lanciano la palla concettuale avanti e indietro per tradurre un sentimento generale o una vibrazione in un’immaginazione lirica malvagia, ognuno dei quali agisce come scrittore ed editore nel processo. Che si tratti di de Toqueville, duBois, George H. Nash, Howard Zinn, Bob Dylan o dei Beach Boys dell’era “Smile”, l’approccio narrativo e lo storytelling affilato di Ty prendono una pagina della storia di tutti.

Il singolo di oggi, “Fantastic Tomb”, è una storia epica. Alla disperata ricerca di qualcosa a cui aggrapparsi, il nostro eroe accetta un lavoro per colpire la casa di “un uomo che vale più di quanto un paese possa fare”, solo per scoprire che la caccia al tesoro è solo un’altra corsa verso il nulla. La canzone è un moderno noir americano e un classico del rock, segnato dalla chitarra solista di Ty e sigillato in modo ingegnoso dalla sezione di sassofono di Mikal Cronin.

“Possession” Tracklist:

1. Shoplifter

2. Possession

3. Buildings

4. Shining

5. Skirts Of Heaven

6. Fantastic Tomb

7. The Big Day

8. Hotel

9. Alive

10. Another California Song