I Bilk sono una giovane band indie-rock di Chelmsford nell’Essex. Fondata alcuni anni fa dal cantante e chitarrista Sol Abrahams, la formazione inglese nel corso degli anni ha subito alcuni cambiamenti di line-up fino a quella consolidata che vediamo oggi, comprendente anche il bassista Luke Hare e il batterista Harry Gray. Dopo aver pubblicato il suo omonimo primo LP nel 2023, lo scorso gennaio, via Scruff Of The Neck, il gruppo britannico ha realizzato un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Essex, Drung And Rock And Roll” e lo verrà a presentare tra pochi giorni anche in Italia con un’unica data prevista per domenica 16 marzo al Circolo Magnolia di Segrate (MI). Noi di ‘Indieforbunnies.com’ abbiamo approfittato di questa occasione per scambiare due chiacchiere via e-mail con il gentilissimo Abrahams e farci raccontare qualche dettaglio in più sul nuovo album. Ecco cosa ci ha detto:

Ciao ragazzi, benvenuti su Indieforbunnies! Come state? Come sta andando il vostro tour europeo?

Sto bene, grazie. Sì, il tour europeo è stato un caos finora. È stato fantastico e ci siamo tutti divertiti come matti. Abbiamo visitato nuove città che non avevamo mai visto prima, abbiamo suonato rock and roll e l’abbiamo vissuto. Anche i nostri fan europei si sono divertiti come noi agli spettacoli, quindi è stato un vero sballo, non posso lamentarmi.

Tra pochi giorni suonerete a Milano: quali sono le vostre aspettative per questo concerto? È la prima volta che venite in Italia?

Sì, sarà la nostra prima volta in Italia, visiteremo il posto e faremo un concerto. Sono pronto a farlo. Non so cosa aspettarmi perché ogni folla, ovunque tu vada, è diversa, ma sono pronto ad assaggiare della buona pasta perché mi piace molto il cibo italiano e, a quanto pare, è anche una città cool. A quanto pare è elegante, quindi spero di trovare qualche negozio di abbigliamento che mi permetta di comprare una nuova giacca o qualcosa del genere. Faccio sempre shopping quando sono in giro per i vari Paesi.

Prima di tutto, puoi dirci qualcosa sulla vostra band? Ho letto che Sol ha fondato la band un po’ di anni fa, ma ci sono voluti alcuni anni prima che trovasse i musicisti giusti per suonare con lui.

Sì, ho fondato la band quando ero giovane e avevo appena finito la scuola. Ho frequentato l’università per un anno e mezzo e poi l’ho abbandonata. Ho fatto parte della band per un paio d’anni, scrivendo canzoni, suonando qualche piccolo concerto qua e là con altri musicisti, ma poi loro se ne sono andati e io ho incontrato Luke e Harry e il resto è questo. Abbiamo continuato con questa formazione per un buon numero di anni, costruendola in modo organico. In questo momento siamo nella formazione migliore.

Avete già suonato con Louis Tomlinson e avete avuto la possibilità di suonare in grandi festival come Reading & Leeds, The Great Escape e persino SXSW: come è cambiato il vostro approccio una volta saliti su un palco dopo queste importanti esperienze?

Non so se suonare ai festival abbia cambiato il nostro spettacolo, ma di sicuro lo spettacolo è cambiato. Ora è più grande, più rock and roll, più festa. Quando eravamo giovani e lunatici salivamo sul palco, suonavamo le canzoni e ce ne andavamo, mentre ora ho la sensazione di voler fare uno spettacolo vero e proprio. Non in un modo alla Freddie Mercury, ma semplicemente rock and roll. Dare alla gente un buon spettacolo di rock and roll e farlo sul palco. Noi ci divertiamo e anche il pubblico si diverte, capisci cosa intendo? Non c’è molta pianificazione, è molto spontaneo e tutto ciò che accade accade, ma è così che dovrebbe essere secondo me.

Nel 2023 avete pubblicato il vostro omonimo primo album: è stato un passo importante per la vostra carriera? Cosa avete imparato dal processo di scrittura e di registrazione del vostro primo disco?

Con il primo album ho scritto alcune delle canzoni nell’arco di un paio d’anni, prima del nostro primo album. Alcune canzoni erano nuove, ma si trattava più che altro di una raccolta di vecchi brani che avevo scritto nel corso degli anni, mentre questo nuovo album è stato scritto in un paio di mesi prima di entrare in studio. Sono l’unico autore della band e quando scrivo la mia musica non penso a nient’altro se non a ciò che voglio scrivere e a ciò che è reale per me. È così che ho sempre fatto e la gente si collega e si relaziona con essa perché è reale.

A gennaio è uscito il vostro secondo album “Essex, Drugs And Rock And Roll”: quali sono i cambiamenti più importanti rispetto al tuo album di debutto?

In termini di cambiamenti tra i due album, credo che questo secondo sia migliore. Le canzoni sono più grandi e sono pertinenti a ciò che sono ora come persona e autore e a ciò che siamo come band.

Posso chiedervi da dove viene il titolo? C’è un significato particolare dietro a esso?

È semplicemente un gioco di parole tra “Sex, Drugs and Rock and Roll” e ovviamente siamo una band inglese dell’Essex, quindi abbiamo pensato che “Essex, Drugs and Rock and Roll” fosse appropriato, dopo tutto l’album parla proprio di questo.

Quali sono state le vostre maggiori influenze per il nuovo disco, sia dal punto di vista musicale che dei testi?

La vita, ciò che accade intorno a me e ciò che succede è la mia più grande ispirazione. È da lì che prendo i miei testi. Vengono dalla mia realtà. Dal punto di vista musicale, mi ispiro a molti artisti diversi, da Eminem agli Oasis, dai Nirvana agli Smiths. Qualsiasi cosa mi piaccia e qualsiasi cosa suoni bene. Quando si tratta di fare musica, non ci dovrebbero essere limiti a ciò a cui ci si può ispirare.

Un’ultima domanda: puoi scegliere una delle tue canzoni, vecchie o nuove, come colonna sonora di questa intervista?

“Band life blues”, l’ultima canzone di “Essex, Drugs and Rock and Roll”. Parla di come sono arrivato a far parte di una rock and roll band, di come ho conosciuto i ragazzi e di tutto il resto. Racconta la storia della band dall’inizio alla fine e di come sono finito a vivere questo stile di vita.