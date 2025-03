In barba agli inutili fronzoli di contorno e ai giri di parole spesso fini a sé stessi, proviamo subito a sbilanciarci: il nuovo album di Noah Benjamin Lennox – aka Panda Bear – è un lavoro dannatamente riuscito. E no, la recensione non potrebbe terminare già qui, perché vi sono tanti angoli da scandagliare a dovere all’interno dell’ottavo disco in studio dell’artista americano. Lennox – che è pure membro glorioso degli altrettanto gloriosi Animal Collective – ha pubblicato un’opera, “Sinister Grift”, decisamente godibile, in cui richiami Beatlesiani e delle intuizioni sonore alle soglie della pura genialità s’incontrano a metà strada su quello che è l’ottimo tappeto musicale dell’album in questione.

Credit: Chris Shonting

Appare quasi pleonastico doverlo sottolineare, ma sin dal principio il Nostro si muove attraverso delle coordinate too-classy che riescono a catapultare, chi ascolta, sulla west-coast californiana. Magari, sotto il sole del cielo settembrino. Sì, insomma, la batteria iniziale di “Praise”, il pezzo(ne) che apre le danze, ci racconta di un viaggio iniziato subito con il piede giusto. Mentre in “Ends Meet” sembra quasi di ascoltare quelli che sarebbero potuti essere i fab-four negli anni Settanta. E lo stesso discorso, se vogliamo, potremmo estenderlo pure alla splendida (e scanzonata) “Just As Well”. Indie-rock? Pop-psichedelico? Musica d’autore? Dove incasellare un progetto di siffatta bellezza? Da nessuna parte, probabilmente. Già, perché quando ci si trova al cospetto di un album che rappresenta – oggettivamente – un piccolo gioiellino, etichettarlo frettolosamente significherebbe porre fine alla magia atavica dello stesso.

In soldoni, “Sinister Grift” è un lavoro che va ascoltato tutto d’un fiato, pieno com’è di tracce suonate come Dio comanda (O, almeno, come comanda il Dio delle Sette Note) e di un impianto strumentale maledettamente old-school (nell’accezione più positiva del termine, ça va sans dire). Basti pensare, del resto, all’immaginario cinematografico di brani quali “Left In The Cold” e “Defense” per prendere atto dell’ottima strada intrapresa da Panda Bear con la sua nuova fatica discografica. Va da sé, naturalmente, che a rimetterci le metaforiche penne – quando si è al cospetto di un sound piuttosto coerente e che fila via senza particolari scossoni (il che è un merito, sia chiaro) – è quasi sempre l’ascolto “distratto”.

In parole povere, se siete a caccia del solito dischetto da mettere come sottofondo alle vostre attività quotidiane, magari in streaming e sul cellulare, andate tranquillamente oltre (Non prima, però, di aver fatto sincera penitenza). “Sinister Grift”, infatti, è una sorta di galassia fotonica composta da dieci pezzi che andrebbero gustati con religiosa sacralità. Diamo merito al caro vecchio Noah Benjamin Lennox: a ‘sto giro, ha sfornato un disco che sprizza (vera) creatività da ogni nota. Altroché. Ricollegandoci, dunque, agli albori di questa recensione, è inutile nascondersi dietro inutili fronzoli e i soliti gingilli di parole: Mister Lennox ha realizzato un’opera con i fiocchi.