Se i nuovi album di Franz Ferdinand e Wombats vi hanno spinto a ritenere che ormai non possa più giungere nulla di buono da chi aveva goduto di hype in ambito indie durante gli anni Zero, beh, state pronti a cambiare idea dopo aver ascoltato questo quinto album degli Others. Sì, proprio loro, la band capitanata da Dominic Masters, quella dei guerrilla gigs, della 853 Kamikaze Stage Diving Division (tra le cui fila c’erano e ci sono anche diversi italiani), di singoli devastanti come “Stan Bowles” e “Lackey”. Pensavate che fossero spariti, vero? E invece, sono più vivi che mai, e in verità, non solo sono arrivati al quinto album, ma il precedente è uscito non più tardi di due anni fa, e sapete quante recensioni può vantare sul web italiano? Zero.

Del resto, lo sappiamo tutti, l’attenzione che ricevono oggigiorno i gruppi musicali non sempre è proporzionale alla qualità della loro proposta, per cui intanto siamo contenti di rimediare all’aver mancato di coprire quel quarto album con la recensione di questo quinto lavoro, che, come accennato all’inizio, merita senza dubbio di essere ascoltato.

Gli Others sono ora una band di ben sette membri, e propongono un suono vicino alle tendenze post-punk degli ultimi anni, ma in versione più elaborata, sia dal punto di vista degli arrangiamenti, tanto ricchi quanto monolitici, che della struttura dei brani, che lascia poco spazio alla melodia e ai ritornelli ariosi a vantaggio di un’attitudine intransigente, con ritmiche spigolose che formano una sorta di cubo al cui interno si muovono intrecci di chitarra scorbutici e un cantato dal timbro al vetriolo e dalle linee vocali ruvide e aspre.

Un ascolto certamente impegnativo, visto che ci si mette anche la durata dei singoli brani, sempre superiore ai quattro minuti, a parte un solo caso, con punte che arrivano agli otto e addirittura agli undici minuti. Un ascolto, però, che, se gode della giusta attenzione, ripaga certamente per lo sforzo profuso, intanto perché di lavori con una simile intensità se ne trovano in giro pochi al giorno d’oggi, poi perché la pesantezza del suono non è mai statica, ma ci sono sempre dinamiche interessanti e stimolanti, e, infine, perché in questi 45 minuti totali viene esplorata ogni possibile declinazione di quanto descrivevo poco sopra, e pertanto non si ha mai l’impressione di ascoltare la stessa canzone, ma si notano sempre variazioni sul tema più che interessanti.

Così, dopo che al secondo posto in scaletta troviamo una “What Is Right For You” che setta le principali coordinate del disco, con un riff di chitarra acido e ossessivo che, con sfrontatezza, si allunga fino a una durata che va ben oltre ai normali standard, bastano solo un paio di altri brani dalle caratteristiche simili per arrivare a una seconda metà in cui si ammorbidiscono i toni, con una “Nightmare” che richiama un Billy Idol sotto pesanti distorsioni, una “Brick Lane” che sembra arrivare da una session dei Cure sotto sostanze psicotrope e una “Country Song” che è la fedele espressione di una piacevole devastazione alcolica. Ma la prima metà dovrebbe aver insegnato all’ascoltatore che non può pensare di cavarsela così facilmente, ed ecco infatti la chiusura con “Right To Negotiate”, undici minuti stracarichi di tensione emotiva, frustrazione, un senso di smarrimento che genera paura. Un brano che sembra sempre lì lì per esplodere e il fatto che, in realtà, non lo facci mai non fa altro che aumentare le sensazioni di cui sopra, e risulta, quindi, una scelta vincente.

In definitiva gli Others sono stati in grado di produrre un disco di assoluto spessore, che certamente non è un ascolto per tutte le stagioni, ma che porta con sé tantissimi spunti di interesse e merita la massima attenzione.