Venerdì 30 maggio la Sub Pop Records pubblicherà “With Trampled by Turtles“, il secondo lavoro solista di Alan Sparhawk dei Low. “With Trampled by Turtles” è un disco esattamente come il suo nome implica: un disco collettivo, comunitario, fraterno ed empatico, registrato con l’assistenza degli amici di lunga data, i Trampled by Turtles.

“With Trampled by Turtles” è stato registrato alla fine del 2023 presso i Pachyderm Studios di Cannon Falls, Minnesota. Come dicono le note stampa, per anni le due parti avevano parlato di realizzare qualcosa insieme, ma il discorso non era mai stato più che ipotetico. Quando Sparhawk ne ha avuto bisogno, ecco che quelle chiacchiere sono diventate realtà: “Quando l’occasione sembra giusta“, dice Sparhawk, “ti butti“.

Oggi esce anche un video ufficiale per anticipare l’album, “Stranger”.

Tracklist:

1. Stranger

2. Too High

3. Heaven

4. Not Broken

5. Screaming Song

6. Get Still

7. Princess Road Surgery

8. Don’t Take Your Light

9. Torn & in Ashes

Ricordiamo che

Alan Sparhawk (Low) arriverà in Italia, come solista, per promuovere il suo album “White Roses, My God“, pubblicato a settembre 2024 via Sub Pop e, a questo punto, crediamo anche che presenterà live più di un brano di questa nuova fatica.

Le date sono 4, tutte nel mese di giugno:

Lunedì 2 giugno 2025 | spazio211 | Torino

Martedì 3 giugno 2025 | Largo venue | Roma

Mercoledì 4 giugno 2025 | LOCOMOTIV CLUB Bologna Express Festival

Giovedì 5 giugno 2025 | Circolo Magnolia | Segrate (MI) UNALTROFESTIVAL preview



Per Roma e Segrate biglietti QUI.

Per Torino info e biglietti QUI.

Per Bologna biglietti QUI.