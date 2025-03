Il 9 maggio la Sonic Cathedral pubblicherà 4 registrazioni “perdute” delle leggende shoegaze Chapterhouse.



‘White House Demos”, già disponibile per il pre-ordine in tre varianti di vinile e in formato digitale, consiste in quattro tracce registrate nello studio The White House a Weston-super-Mare il 15 gennaio 1989, quando la band aveva solo quattro concerti alle spalle. I brani rivelano le loro origini più pesanti e psichedeliche, ispirate da artisti del calibro di Loop e Spacemen 3, più che il mondo shoegaze che poi marchierà a fuoco la carriera della band.



I brani non sono stati inclusi nel cofanetto “Chronology” dei 2023, che abbraccia tutta la loro carriera, perché erano stati dimenticati, fino all’intervento del chitarrista degli Slowdive Christian Savill. Lui e Patman lavoravano insieme in un ufficio a Reading quando le loro rispettive band erano agli inizi e lui dice che il demo rimane “il loro miglior disco“.

“Quando è stato pubblicato il cofanetto, Christian si è messo in contatto con me e mi ha ricordato di questi demo e di quanto li amasse“, racconta il cantante e chitarrista dei Chapterhouse Stephen Patman. “È stato probabilmente la prima persona a cui ho dato una copia in cassetta. Lui prova e registra ancora al White House e la settimana successiva sarebbe andato a fare una sessione, così gli ho chiesto se poteva chiedere al proprietario/ingegnere Martin Nichols di controllare se li avesse ancora nel suo archivio. Fortunatamente l’ha fatto“.



L’EP include versioni radicalmente diverse di “Ecstasy”, “Guilt” (poi inclusa nel classico debutto del 1991 “Whirlpool”), “Die Die Die” e un brano intitolato “See That Girl”, mai pubblicato prima. Ecco il video:

Domenica 11 maggio, presso Rough Trade East a Londra, si terrà un evento di lancio con un Q&A con la band, un DJ set e una sessione di autografi. Link e informazioni QUI.