“Luminescent Creauters” è il bellissimo proseguimento del già bellissimo “Windswept Adan”. Ancora una volta Ichiko Aoba, attraverso un mondo sonoro essenziale e fuori dal tempo, ci fa immergere in profondità lontane e quasi irreali.

La voce inconfondibile della nostra, poi un pianoforte, un flauto, un’arpa, campane a vento: già in pochi secondi ci sembra di esser scesi sott’acqua e di trovarci dinanzi ad una barriera corallina con i suoi mille colori, forme, specie marine. La bolla sonora che Ichiko Aoba e Taro Umebayashi hanno creato e composto ci cattura subito e non finirà di sorprenderci fino alla fine dei totali 35 minuti. Infatti se la protagonista del precedente “Windswept Adan” era una ragazza in fuga e alla ricerca di una nuova casa, qui il protagonista è l’oceano e le sue profondità, ma anche il cielo e il vento: la Terra tutta. Ma per arrivare a parlare di un soggetto tanto universale e unificante, Aoba non può prescindere dalla propria terra, il Giappone, e in particolare per “Luminescent Creatures” (ma già dal precedente) dall’arcipelago Ry?ky? (un arcipelago a Sud del Giappone). La seconda traccia “ “24° 3′ 27.0″ N 123° 47′ 07.5″ E” è un frammento di una canzone tradizionale dell’isola Hateruma (le coordinate indicano la posizione del faro dell’isola), dove Aoba ha preso parte al festival annuale del raccolto mushama. Nelle tradizioni di alcune di queste isole ha posto anche quella delle immersioni, e dall’album si capisce come la nostra abbia fatto tesoro di questa esperienza: suoni che ricordano un fondale marino (“Cochlea”) o i versi delle balene (“mazamun”). Nello studio di registrazione, nella casa di Aoba, si deve esser creata un’atmosfera che unisse suono e immaginazione, materia e sogno, profondità e lucentezza. Come nella copertina a cura di Kodai Kobayashi ci sono le sfumature e i chiaroscuri di uno specchio d’acqua, così nel disco ci sono momenti di pura chiarezza che galleggiano sull’acqua trasparente (“COLORATURA”; “aurora”) e altri (“pirsomnia”, “mazanum”) in cui ci sembra di andare sempre più in profondità, rimanendo però nel mondo fatto di leggerezza e bellezza della Aoba, che non calca mai troppo la mano, non si lascia mai andare a lungaggini o ad artificiosità. Ma non solo oceano, si è detto: si prenda “aurora” o il vento che accompagna la chitarra nella traccia di chiusura, e si capisce come sia un disco, questo, che fa della Terra tutta la propria casa, o forse il suo punto di partenza da cui raggiungere altri lidi ancora più lontani:

“Because that’s what my music is really about: giving back to the Earth. And it’s not necessarily something that just artists can do, but something that anyone can do if they feel like it”

Alcuni brani ci ricordano il classico chamber-folk a cui ci ha abituati e che ha perfezionato nel precedente lavoro (“aurora”; “FLAG”; “Wakusei No Namida”). È invece il pianoforte il protagonista di “tower” e di “Luciférine” (bellissima nel lavoro degli archi). L’ambient vocale di “pirsomnia” fa pensare a “Selected Ambient Works Volume II” di Aphex Twin ma svuotato della sua intrinseca oscurità, mentre “Cochlea” ricorda alcuni passaggi di “Vespertine” di Bjork. “Luminescent Creatures” è un album vitreo, sottile, cristallino. Ha le proprietà del vento e della luce, ed entra di diritto nelle fila così peculiari del mondo artistico giapponese, fatte di una sensibilità e di una cura per noi tanto estranee quanto affascinanti, come i film dello Studio Ghibli.