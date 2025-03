Questo 2025 sarà ricordato come l’anno dei ritorni e delle celebrazioni di paladini britpop. C’è naturalmente grande attesa per l’inizio del tour che segnerà il ritorno in pista degli Oasis, ma non si può nemmeno dimenticare che saranno in tour anche i Supergrass per celebrare “I Should Coco” o gli Echobelly, impegnati nel tour di “On”. Per non parlare del ritorno, con nuovo album, addirittura dei Rialto. Naturalmente c’è un certo fermento anche per questi segnali che i Radiohead stanno lanciando su un possibile ritorno sui palchi, ma al momento sono solo speculazioni. Chi invece sul palco ci tornerà veramente sono i Gene, che, ufficialmente, avevano chiuso la loro attività con il live del 16 dicembre 2004 al London Astoria.

Negli ultimi mesi la pagina FB della band è tornata attiva, lanciando più di un segnale che lasciava presupporre che qulcosa stava per arrivare. Certo, con i Gene una reunion era un’ipotesi che non pareva così facile da prendere in considerazione, visto che 5 anni fa Martin Rossiter aveva dato l’addio definitovo alla scene e, sopratutto, che i rapporti con gli ex compagni di band non parevano così idilliaci, invece, incredibilmente, ecc ci qui a parlare di reunion per celebrare i trentanni dell’esordio “Olympian” (che ovviamente usciva il 20 marzo 1995 e quindi non ci poteva essere data migliore per fare questo annuncio).

La band si riunisce quindi in formazione originale (Steve Mason, Matt James, Kevin Miles e Martin Rossiter) per una data unica prevista per sabato 4 ottobre all’Hammersmith Apollo di Londra.

I biglietti saranno in presale dalle ore 10 di mercoledì 26 marzo per tutti gli iscritti alla mailing list della formazione inglese e andranno poi in vendita generale venerdì 28 sempre alle ore 10.