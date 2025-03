Credits: Rémi Gettliffe

L’arte come catarsi, come liberazione dal male, è forse uno dei concetti più affascinanti di cui si possa discutere (e soprattutto che si possa provare!) quando si parla di musica. Ne sa qualcosa Jean-Noël Scherrer, frontman dei Last Train: il loro ultimo disco, “III”, è di un post punk bello intenso, rabbioso, che incanala ogni emozione possibile e fa di tutto per tirarla fuori. Si tratta di un album che esige di essere ascoltato, e lo si fa assolutamente con piacere. Ne abbiamo parlato proprio con Jean-Noël, in una chiacchierata tra rabbia, social e pezzi non troppo radio friendly (ma non per questo meno belli, anzi!).

Ciao ragazzi, come state? Come vi sentite dopo aver rilasciato questo disco?

Tutto bene, grazie! In realtà siamo nel van, perché stiamo facendo un tour per la promozione dell’album – andiamo in diverse città per incontrare i fan, firmare vinili e fare interviste. Direi che è proprio un bel periodo per noi.

Quale canzone del nuovo album siete più emozionati di suonare in questo tour?

Domanda difficile, perché abbiamo scritto le canzoni dell’album proprio pensando a come avrebbero reso live; volevamo davvero comporre canzoni il più live-friendly possibile, perché ci mancava molto andare in tour. Abbiamo fatto tanti, tanti anni di tour con la band, ma avevamo bisogno di fermarci durante i due anni in cui abbiamo lavorato su due album diversi [“III” e “Original Motion Picture Soundtrack”, ndr]; così, quando abbiamo deciso di comporre nuove canzoni, abbiamo deciso di farle proprio in prospettiva dei live. Vorremmo suonarle tutte, ma penso che quella che più amo sia “This Is Me Trying”, perché è forse il pezzo più post rock nella tracklist. Poi c’è questo lento ma meraviglioso climax, una tensione che cresce sempre di più – e mi piace molto suonare questo tipo di musica.

Nei vostri album più vecchi sembra che abbiate più speranza, mentre in questo album siete più arrabbiati – o è solo un’impressione?

No, hai ragione, c’è un sacco di rabbia in questo disco, forse di più rispetto ai precedenti. Però c’è comunque della speranza, una rivincita; per noi la musica è un modo per mettere a nudo i nostri sentimenti, siamo davvero fortunati ad avere uno strumento come questo per farlo. Adesso andiamo in tour per due anni, e per noi significa tirare fuori le nostre emozioni su un palco, farle uscire dal nostro corpo e dalla nostra mente. Spero questo ci permetta di diventare persone gentili, dopo aver buttato fuori quella rabbia dentro di cui abbiamo parlato poco fa.

Come ti sei sentito la prima volta che hai ascoltato l’album completo, dall’inizio alla fine?

Non so se sono già al punto in cui posso ascoltare l’album senza pensare a tutto il processo di creazione e scrittura che abbiamo attraversato. Ho collaborato con Remi alla produzione del disco nello studio, e nel farlo ho pensato in continuazione a cos’avrei potuto fare di migliore o di diverso, o comunque il più fedele possibile a ciò che volevamo fare. Come ho detto non so se sono ancora al punto di ascoltare il disco normalmente senza pensare a tutto questo, ma ci arriverò! Che sia tra qualche settimana o tra qualche mese, sarà tutto a posto. Per l’album precedente è successa la stessa cosa, ma adesso lo ascolto normalmente, quindi sono fiducioso.

In “The Plan” c’è questo verso che dice “Everything has been said before”. Ho sentito più volte di artisti che si sentono in crisi perché sentono, appunto, che ormai si sia provato già di tutto, che si sia già detto tutto. Come vi sentite a riguardo? C’è una via d’uscita a questa crisi?

Beh, se l’hai trovato in una nostra canzone è probabilmente ciò che sentiamo, ma proviamo semplicemente a conviverci. Con i ragazzi ci siamo conosciuti a 12 anni e abbiamo formato la band poco dopo. Abbiamo quindi vissuto insieme praticamente tutta la nostra vita, affrontato di tutto insieme: il primo amore, le prime delusioni, i primi scambi musicali, i primi concerti, tutto. A volte parliamo tra di noi di come spesso sembra che vivere una certa esperienza sia meno potente di com’è stato quando le hai vissute la prima volta. Il verso di quella canzone nasce proprio da questo senso di nostalgia, ma non pensiamo assolutamente che il mondo sia finito o che l’arte e la musica siano limitate o finite, anzi.

Qual è stata, secondo te, la parte più difficile nella creazione del disco?

Poco prima di questo, abbiamo lavorato a un altro disco, “Original Motions Picture Soundtrack”. Si tratta di un lavoro diverso dagli altri perché abbiamo rieditato dei nostri vecchi pezzi integrando l’orchestra; ho passato un anno e mezzo a lavorare a questo con il nostro produttore, Remi. Quando abbiamo iniziato a lavorare su “III” in realtà ero ancora concentrato su questo progetto, e non nego che c’erano molte tensioni tra me e Remi perché passavamo giorni interi insieme nello studio, e a volte non è facile. Questa tensione però è una sensazione importante perché è pur sempre un’esperienza registrare un album, ma quando lo inizi in un’atmosfera di tensione è sicuramente qualcosa di particolare. Tutti e quattro stavamo vivendo un periodo intenso al tempo: il nostro bassista stava vivendo la nascita del primo figlio, il nostro chitarrista stava lavorando a un documentario, poi per registrare non eravamo tutti insieme nella stessa sala. Abbiamo registrato gli strumenti separati, uno per uno, non abbiamo suonato tutti insieme come invece eravamo abituati. Quindi sì, è stato strano, anche un po’ freddo, e penso che questa sensazione si percepisca nell’album.

Siete in quest’industria ormai da più di 10 anni. Quali cambiamenti avete notato prima e dopo il lockdown nella scena musicale?

Per quanto riguarda i live non mi sembra ci siano grossi cambiamenti, perché i tour continuiamo a pensarli e organizzarli come facevamo prima. Ciò che è davvero cambiato è tutto ciò che sta intorno ai tour, come i social; hai un sacco di contenuti da creare per le persone che ti seguono e non, in un ambito che è già estremamente saturo. Dieci anni fa, quando abbiamo iniziato a girare in tour, dicevamo semplicemente “ciao, siamo in tour, vediamoci!”, e finiva lì. Adesso invece c’è questa perenne sensazione di dover combattere contro tutto e tutti, dedicarsi un sacco a post, foto e video; siamo artisti indipendenti quindi ci occupiamo di molte cose da soli, come dei social, dei video, del community management. Andare in tour è il motivo per cui siamo una band, ma per farlo oggi devi fare così tante cose, proprio per i social. Penso che il lockdown abbia giocato un ruolo fondamentale in questo, perché ai tempi senza i social gli artisti non avrebbero trovato altri modi per rendersi visibili e condividere la propria arte con la propria community.

Nella parte finale del disco abbiamo “You’ve Ruined Everything”, che dura a malapena un minuto, e poi abbiamo “I Hate You”, questa traccia di 7 minuti di una potenza incredibile. Si tratta di una scelta ragionata? Personalmente, come traccia di chiusura ci avrei visto bene anche “All To Blame”…

Beh sì, ha senso! Come ho detto prima non ancora riesco ad ascoltare l’album intero dall’inizio alla fine, però “All To Blame” in chiusura effettivamente ci sta! (Ride, ndr). Abbiamo sempre amato creare pezzi lunghi, o comunque non i classici pezzi da radio, anche per quanto riguarda la struttura strofa – ritornello – strofa – ritornello eccetera. Abbiamo anche creato un EP, “How Did We Get There?”, composto da un singolo brano che dura 18 minuti, e abbiamo amato farlo! Non ci interessa la lunghezza dei nostri pezzi, cerchiamo di comporre i nostri pezzi senza porci limiti. Per quanto riguarda “I Hate You” alla fine del disco, direi che è un pezzo importante per noi, e proprio per l’importanza del suo significato non poteva avere un posto casuale all’interno del disco. Si tratta di una canzone in cui l’ascoltatore si deve sentire pronto ad affrontare qualcosa di più grande del resto dell’album.