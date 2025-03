Esperienza che lascia un segno profondo quella dell’ascolto di “The Pattern Speaks”, se ne esce provati, storiditi ma completamente in estasi.

Il noise-heavy-doom claustrofobico e spaziale della band di primo acchito spaventa: una batteria che non dà scampo, un sound pesante e a tratti assordante che sembra uscire in modo furioso da una bottiglia che è appena stata aperta, incapace di contenere tuta questa potenza che doveva assolutamente trovare una via d’uscita. Si il primo pensiero è realmente quasi di sconvolgimento, di respinta, ma poi ecco che più ci addenttiamo nel disco più ne veniamo attirati, affascinati, ipnotizzati e quando la voce di Sandy fa capolino in mezo a quel frastuono dall’animo doom ci sembra quasi di sentire il canto delle sirene che tanto aveva affascinato Ulisse.

L’apice si raggiunge in “Snorkels Ask”_ le chitarre rimbombano, ci schiacciano, sembrano troppo grandi da sopportare, un vortice ci cattura e ci trascina e noi siamo incapaci di muoverci, eppure c’è una melodia insistente che si fa strada e non vorremmo smettere di ascoltarla per nulla al mondo, in bilico tra dolore e piacere, come narrava il buon Clive Barker nella saga dei Cenobiti. Noi siamo proprio così, in equilibrio tra l’estasi e la sofferenza.

Potremmo definirlo post-metal o semplicemente un noise-rock che non scende a compromessi. Ne abbiamo sentite tante di band che si spingono su questi suoni e lo sanno fare anche bene, ma io francamente voglio proprio soffermarmi sulle sensazioni brucianti che mi lascia il disco in più di un passaggio, perchè il noise lo possono fare in tanti, ma evocare simili intensità ed immagini mentali, beh, non è datutti. Penso a “Mind Hive”, in cui sento proprio le unghie dentro il cervello, in un folle incrocio tra Godflesh e dei White Stripes completamente fuori di testa, per non parlare di quei folli riverberi distorti di “Ghosts Are Entertaining”, con una andamento tribale che diventa imponenza metallica che si erge davanti a noi lasciandoci senza fiato: è come se veramente un gigante di metallo si parasse davanti a noi. “Imagine 100 Dads” è psichedelia visionaria, una deriva spaziale imponente e di una potenza rabbiosa, a ruota libera mentre tutto intorno a noi esplode, impossibile non lasciarsi andare, vhiudendo gli occhi, assaporando tutto questo.

Ero sicuro che questo due non mi avrebbe deluso. Bene ha fatto la Fuzz Club a credere in loro.

