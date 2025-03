Superare una perdita, accettare il cambiamento anche se doloroso porta spesso a una crescita ammette Simona Catalani in arte Simmcat che dopo il buon esordio “I Thought I Was Dreaming” (2023) è volata in America dove tra San Francisco e i Foghorn Studio di El Granada (California) sono nati i nove brani di “I Heard She Lost You”.

Credit: Leandro Agrò

Assistita da Samuele Palazzi (The Ian Fays) alla produzione la musicista e artista visuale di stanza a Copenaghen conferma di essere una voce interessante, capace di regalare sinceri spaccati di vita tra le note decisamente sofferte di un secondo album che fin dall’ “Intro” si rivela più minimale del precedente ma comunque vicino a sonorità sognanti e soffuse.

Il violoncello di Jenny Burnazzi in “What is Real” e la tromba di Stella Emilia Sofia Palazzi in “Sad Spring” aggiungono dolci sfumature a canzoni che hanno l’intimità e l’onestà di un diario (“Home” ad esempio) tra chitarre acustiche, piano e melodie agrodolci come quelle di “I’m Sorry but” e “So Good” dove tornano gli archi in un malinconico momento di felicità.

L’eterea “Always” e l’introspettiva “Outro” chiudono un lavoro dalle atmosfere commoventi e delicate che mostra cosa succede quando quei sogni s’infrangono e la realtà ne prende il posto, come si riesca a trovare un equilibrio interiore superando paure e isolamento per riemergere diversi ma non meno forti di prima.