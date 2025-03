Ragazzi che disco! I Glazyhaze da Venezia mettono un punto esclamativo grande come una casa sul nostrano italogaze, creando un disco ricco, variegato, appassionante, in cui influenze ed emozioni si trovano, si cercano e si sublimano.

Si era capito dai singoli che qui in pentola bolliva qualcosa di grosso, ma non credevo che la scrittura dei ragazzi arrivasse a questi pregevoli livelli, anche se, mi permetto, vorrei fare un grande applauso a Paolo Canaglia e Maurizio Baggio che si sono occupati dei suoni…ma sinceramente…che lavoro hanno fatto? Una roba pazzesca a mio avviso. Ci sono mille particolari che emergono ad ogni ascolto: tastiere, suoni di chitarra, ritmiche potenziate o rese ficcanti, mood veri e propri incanalati nelle canzoni. Ma sopratutto catturare sentimenti non è facile e qui i Glazyhaze ci riescono, coadiuvati da un team sublime.

Qui ci sarebbe da fare una relazione accademica su ogni brano, giuro, ma cercherò di riassumere, partendo da quella copertina così indicativa. Il cerino si accende, ecco la luce, ma il cerino dura poco, ecco le tenebre. L’alternarsi di assenza e presenza di luce rendono il disco un viaggio fra mille bagliori, fra mille contrasti. Il taglio post punk che sembra scontrarsi con la dolcezza dei Sundays passando per lo shoegaze (“Breath”, tanto per dire, a me fa veramente venire in mente la band di Harriet Wheeler che se la spassa in studio con gli Slowdive, giuro).

Non è un disco che punta prepotentemente sul rumore, sulle chitarre che esplodono nel feedback, ma è un disco che abbraccia anche la bellezza dei ritmi più bassi per farci gioire negli arpeggi, nei momenti di quiete che abbracciano la melodia (e vi assicuro che qui di melodia ce n’è tantissima) per poi però trovare il contraltare più rumoroso (“Dwell” vero e proprio momento topico del disco).

“Sonic”, “Not Tonight” e “What a Feeling” non possono che consolare tutti gli orfani dei favolosi You, Nothing di Verona, “Stardust” è uno scrigli di segreti che si disvela sempre più, va ascoltata più e più volte per capire tutto quello che nasconde in quei suoni sovrapposti, “Slap” è magia anni ’80 che poi diventa improvvisamente shoegaze anni ’90, facile per i ragazzi come fare on/off, accendere spegnere l’interruttore, luce e buio, li torniamo…facile, per loro…in apparenza…eh calma…facile perché sono bravissimi!

“Warmth” chiude in modo trasognato e celestiale un disco bellissimo, permettendosi (permettendoci) un giro nel dream-pop più magico e prezioso.

Italians do it better. Lo diceva Madonna. Lo ribadiscono i Glazyhaze.

Ps…ho scritto i titoli per comodità di battitura in piccolo, ma sono tutti in stampatello maiuscolo, ci tenevo a dirlo.

Listen & Follow

Glazyhaze: Bandcamp