Altro che “visioni sfocate”, l’album d’esordio dei bolognesi Vegas On Bass – “Blurry Visions”, per l’appunto – ci racconta di una band maledettamente interessante e che richiama ai grandi nomi dell’alt-rock internazionale. Sì, insomma, ascoltando le otto tracce che vanno a comporre il debut in questione, non si può fare a meno di restare impressionati dal sound fotonico di un brano come “Fall For Nothing” o dalle splendide linee di basso di “Comeback”. Un vero e proprio manifesto di resistenza indie-rock al cospetto del grigiore atavico della scena italiana.

Per chi scrive, però, il vero e proprio highlight del disco risponde al nome di “Out Of Order”. La traccia numero 3 del lotto, infatti, oltre a rappresentare un piccolo inno urbano fatto di leggerezza e consapevolezza autorale, catapulta chi ascolta in un universo dalle chiare tinte industrial-rock (appare evidente, del resto, la devozione dei Nostri verso i Nine Inch Nails).

I Vegas On Bass, in pratica, hanno realizzato un album (completamente autoprodotto) tra i più interessanti di questo primo scorcio di 2025. Tutto merito di una vision (no, non è un gioco di parole) dagli ampi orizzonti musicali e di una tracklist che accontenterà tutti coloro che disdegnano allegramente le solite melodie pop-rock del belpaese. Allacciate pure le cinture, “Blurry Visions” vi guiderà verso mete insperate.

Listen & Follow

Vegas On Bass: Instagram