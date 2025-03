Credit: Nestor Chumak

Il mese scorso i PUP hanno annunciato il loro quinto LP, “Who Will Look After The Dogs?”, in uscita il prossimo 2 maggio, via Little Dipper / Rise Records, a distanza di tre anni dal precedente, “The Unraveling Of PUPTheBand“.

“Who Will Look After The Dogs?”, un album martellante e catartico, è il loro full-length più immediato, senza fronzoli e duro. È stato realizzato a Los Angeles con il produttore John Congleton (St. Vincent, Angel Olsen, Spoon, Cloud Nothings) nell’arco di tre settimane ed è il culmine dell’ultimo decennio di tournée costante dei PUP e della loro chimica palpabile e viva. L’album evoca l’intensità fulminante del loro omonimo debutto (con la differenza che ora sono molto più bravi con i loro strumenti) e trova il nostro autoironico frontman Stefan Babcock al suo massimo di riflessione, vulnerabilità e prolificità.

Dopo il recente “Hallways”, oggi è il turno di un nuovo singolo, “Get Dumber”: il brano vede la partecipazione di Jeff Rosenstock e qui sotto potete vedere il relativo video animato da Dragan Miljkovic.

Babcock dice del pezzo: