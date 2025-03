Credit: Derek Bremner

In vista del loro spettacolo per Teenage Cancer Trust con i Sex Pistols, la band rock londinese The Molotovs, pubblica il suo attesissimo singolo di debutto, “More More More”, ora disponibile tramite l’etichetta indipendente britannica Marshall Records. Il singolo è disponibile in formato digitale e in vinile da 7 pollici in edizione limitata.

Da notare le b-side: una versione penetrante di “Suffragette City” di David Bowie (Live From London) come lato B e una versione live solo digitale di “More, More, More”.

Prodotto da Jason Perry (Don Broco, Trash Boat) presso The Marshall Studio e mixato/masterizzato da Blair Crichton dei Dead Pony, il singolo di debutto dei The Molotovs è un inno punk new wave pieno di vivacità e immediatezza che racchiude la verve giovanile del rock and roll. È un grido di battaglia per gli irrequieti, che cattura la ricerca di piaceri fugaci mentre si chiede se fare di meno possa significare di più.



Per quanto riguarda la loro uscita di debutto, il chitarrista Mathew Cartlidge commenta: “Si tratta di vivere in una relazione transitoria che ti fa sentire indifferente. Riempire il tempo con alcol e feste per distrarti dalla noia banale della vita, coprire la mancanza di personalità e, in fondo, sapere che vuoi di più“.

Mathew aggiunge, ampliando le influenze della band: “Musicalmente, le nostre influenze derivano da grandi come The Jam, Green Day e The Sex Pistols. Dal punto di vista sonoro, abbiamo puntato a far sì che la band riflettesse la nostra adorazione per la new wave/mod revival di fine anni ’70 e inizio anni ’80“.